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      "Химик" в напряженном матче обыграл "Политехник"

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      "Химик" обыграл "Политехник"
      "Химик" обыграл "Политехник" / ФБУ

      Харьковский "Политехник" в матче против "Химика" мог претендовать и на победу. Но хозяева площадки сумели удержать положительный результат.

      Обе команды начали игру довольно ровно: сначала гости открыли счет в матче, но очень быстро южненцы также набрали собственные первые очки. В середине четверти счет был 10:11 в пользу "Политехника". Команды продолжали играть ровно, не отпуская друг друга в отрыв. Первый период так и закынчився при минимальном преимуществе гостей – 18:19.

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      Вторая четверть началась с активных действий от легионеров харьковчан: лидер команды гостей Телджон Кромер сначала попал три, а затем добавил еще два балла в корзину соперника, на что тренер "Химика" Виталий Степановский был вынужден реагировать минутой, которая, в свою очередь, оказалась довольно продуктивной. После перерыва уже легионеры хозяев площадки взяли на себя инициативу и начали сокращать разницу в счете.

      Как результат – уже через несколько мгновений "Химик" был впереди с довольно убедительной разницей. В концовке периода Роман Козлов пытался сократить отставание своими точными бросками, но яркое завершение второго периода от Войналовича и Джонса не позволило харьковчанам приблизиться в счете.

      Вторая половина игры также началась с рывка южненцев: американцы Эдвин и Джонс выполнили результативные атаки и увеличили отрыв своей команды до 15 баллов. "Политехник" пытался отыграться за счет точных дальних, однако у команды Владимира Коваля в этой четверти мало что получалось на паркете. В итоге третья десятиминутка была проиграна харьковчанами с разницей в 12 баллов.

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      Однако, на последнюю четверть гости все же нашли силы. Результативные действия Кромера и Грэма, а также помощь от Рочняка и Завадского позволили команде в красном хорошо пощекотать нервы болельщикам в ФСК "Олимп". Харьковчане быстро сократили разницу с -20 до -6 и заставили Виталия Степановского перестраивать игру собственной команды на последние несколько минут. Но все же до яркой развязки не последних секундах в сегодняшней игре не дошло: южненцы таки удержали свое преимущество и не дали соперникам приблизиться в счете вплотную. 94:82 – победа "Химика".

      Химик – Политехник 94:82 (18:19, 29:17, 28:20, 19:26)

      Теги: чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
      Источник: ФБУ
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