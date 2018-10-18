"Химик" в упорной борьбе вырвал победу у "Киев-Баскет"

18 октября в Южном местный "Химик" проводил первый домашний матч регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, в котором бронзовые призеры прошлого сезона принимали дебютанта элитного дивизиона столичный "Киев-Баскет".

Химик – Киев-Баскет 89:75 (22:19, 16:19, 27:16, 24:21)

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Команды без раскачки начали матч: гости, как и ожидалось, давили через краску, а на помощь бигменам киевлян со скамейки вышел взрывной Крик. Однако стартовую десятиминутку выиграли южненцы, в составе которых 10 баллов уже за первую четверть набрал Эдвин.

Долгожданный всплеск произошел во второй части третьей десятиминутки. Киевляне слишком увлеклись индивидуальными действиями в нападении и меньше стали пользоваться своим преимуществом в трехсекундной. А хозяева продолжали гнуть свою линию, активно двигая мяч в нападении, результатом чего стали точные свободные трехочковые Рябчука и Павлова, а удачный отрезок в нападении от Эдвина закрепил рывок южненцев – 13:2.

Заключительную десятиминутку гости начинали с отставания -11, но за 6 минут сумели почти полностью съесть преимущество "Химика", от которой после результативного быстрого отрыва Луценко осталось только 2 очка.

Однако "звездный час" Мориса Крика испортил все планы киевлян на камбэк. После эффектного данко Джонса Крик не сумел набрать легкие 2 балла, промахнувшись из-под корзины, затем сфолил на Сидору, который выполнял 3-очковый бросок. Разыгрывающий южненцев реализовал все три броска, после чего уже в следующей атаке Крик допустил потерю, на что южненцы ответили еще одной результативной атакой от Павлова, вернув себе комфортные +9 за 2 минуты до конца матча.

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Такое преимущество южненцы уже не отпустили и даже развили его, доведя матч до победы – 89:75. Неудачные отрезки "Киев-Баскет" в других частях третьей и четвертой десятиминуток не позволили команде Евгения Мурзина зацепиться за первую выездную победу в сезоне.

Свой следующий матч "Химик" проведет 20 октября дома против "Черкасских обезьян", а "Киев-Баскет" в этот же день сыграет на выезде против Одессы.

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