"Химик" всухую выиграл у БИПы сезонную серию

В матче Суперлиги Украины по баскетболу "Химик" довольно уверенно разобрался с Одессе с местной БИПой. Хотя хозяева дали бой именитым гостям.

В первой четверти команды играли быстро и результативно и, обменявшись рывками, завершили десятиминутку при 2 баллах преимущества гостей, говорится на сайте соревнований.

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Переломить ход игры южненцам удалось во второй половине второй десятиминутки, во время которой команда Степановского оформила очередной спурт. Воспользовавшись серией потерь одесситов, Химик наказал соперника точными дальними бросками. Гости набрали 28 очков за четверть и 50 за половину, получив 12 баллов гандикапа перед большим перерывом. Уже за первую половину 4/5 трехочковых реализовал Остин Ерианс, который стал главным героем первой половины матча.

После большого перерыва "Химик" продолжал контролировать ход игры и на экваторе периода разница достигла 15 очков, но хозяевам удалось вернуть интригу. В четвертой четверти команда Олега Юшкина сумела захватить южненцев в защите и, воспользовавшись неудачным отрезком соперника, реализовала свои броски, сократив отставание до 2 баллов. Но доказать свой камбэк до конца одесситам не удалось: своевременные попадания Эринса, который не только реализовал очередную дальнюю попытку, но и не ошибся в ключевой момент матча с линии, опять отдалили хозяев от желаемого лидерства.

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В битве тактических фолов в концовке южненцы сумели удержать преимущество, переиграв географических соседей, которые также являются соседями команды Степановского в турнирной таблице. Одесситы, в свою очередь, проиграли южненцам все четыре матча "регулярки" и уже не имеют даже теоретических шансов на улучшение турнирного положения.

Снайпер Химика Остин Эрианс стал настоящим героем поединка. Форвард реализовал 9 из 10 бросков с игры, закинув при этом 8 из 9 трехочковых. Эрианс стал лучшим игроком матча, набрав 29 очков и наиграв на 32 балла рейтинга эффективности.

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БИПА-Одесса - Химик 83:88 (20:22, 18:28, 18:17, 27:21)

БИПА-Одесса Кривцов 12 Артамонов 11 + 7 передач, Тищенко 8 + 6 подборов, Танскли 8 + 8 подборов - 3 перехвата, Луценко 3 - старт, Ноффлет 13, Лаурис 12 + 7 подборов + 5 передач, Прокопенко 6, Воевода 0 .

Химик: Колтер 21 + 5 передач + 3 перехвата - 5 потерь, Антипов 7 + 5 подборов, Павлов 6 + 3 передачи, Мальчевский 5, Сивир 0 - старт,

Эрианс 29, Петров 17 + 6 передач, Марченко 3.