Химики вслед за металлургами просят Кабмин отменить квоты на импорт серной кислоты

Союз химиков Украины вслед за ассоциациями металлургических и коксохимических предприятий просит министра экономического развития и торговли Степана Кубива инициировать срочное заседание межведомственной комиссии по международной торговле для рассмотрения вопроса об отмене квот на импорт серной кислоты.

Об этом говорится в обращении Союза химиков Украины, адресованном С.Кубиву, сообщает МинПром со ссылкой на текст документа. В нем отмечается, что в сфере производства минеральных удобрений возникла критическая ситуация, связанная с острым дефицитом серной кислоты на рынке.

Так, Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ) за июнь-октябрь получил только 19 тыс. т из заказанных 60 тыс. т, т.е. только 31%. "В результате предприятие вынуждено простаивать и срывать поставки сложных фосфорных удобрений отечественным аграриям в разгар осенней посевной кампании", – подчеркивается в письме.

Стоит отметить, что кроме ДЗМУ серную кислоту в Украине используют десятки предприятий металлургической и коксохимической промышленности, энергогенерирующие компании, срыв поставок для которых может привести к экологической катастрофе в городах Авдеевка, Мариуполь, Каменское и др.

Как сообщалось, Восточный горно-обогатительный комбинат (г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.) и объединение "Сумыхимпром" не способны удовлетворить реальные потребности предприятий горно-металлургического комплекса Украины в серной кислоте.

Об этом говорится в письме председателя Государственной регуляторной службы Украины Ксении Ляпиной, адресованном премьер-министру Владимиру Гройсману и первому вице-премьеру Степану Кубиву.

Напомним, что 4 июля межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли Украины ввела квоты на беспошлинный импорт серной кислоты. Решение принято по обращению ВостГОКа и "Сумыхимпром".



Ранее руководители крупных коксохимических и металлургических предприятий, а также отраслевых ассоциаций неоднократно предупреждали о необоснованности квотирования импорта серной кислоты и об ущербе для национальной экономики от данных лоббистских мер.