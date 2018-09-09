Химвыброс в Армянске: 45 человек прибыли за помощью из оккупированного Крыма в Украину

Из оккупированного Россией Крыма, где произошел химический выброс за помощью на материковую Украину уже обратилось 45 человек. Их пропустили пограничники через закрытые контрольно-пропускные пункты "Чаплинка" и "Каланчак", которые расположены на админгранице с полуостровом.

Об этом помощник начальника Херсонского отряда ГПСУ Иван Шевцов сообщил в комментарии "Громадському".

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По состоянию на 14 часов 9 сентября через закрытые пункты пропуска "Чаплинка" и "Каланчак" на материковую часть Украины пропустили 45 человек.

Все граждане, которые пересекли границу, жаловались на плохое самочувствие и направлялись в Херсонскую область, чтобы получить медицинскую помощь.

По информации ТСН, в ночь на 8 сентября за помощью на материковую часть Украины из оккупированного Крыма обратились две жительницы Армянска.

Было двое из города Армянска. Две девушки по 20 лет. Они уже на нашей территории. Врачи их осмотрели сейчас ими занимается наша скорая,

– рассказал директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

Известно, что спасатели на Херсонщине собираются обрабатывать содовым раствором дороги в населенных пунктах, которые ближе всего расположены к крымскому заводу "Титан".

Напомним, за выбросы завода "Крымский титан" за помощью в больницы обратился 61 украинский пограничник. Также до медицинских заведений Херсона с жалобами на здоровье по состоянию на 7 сентября обратились 23 жители двух районов, приближенных к заводу "Крымский титан". 10 из них – дети.