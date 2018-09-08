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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Химвыброс в Армянске: количество пострадавших пограничников увеличилось

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Число пострадавших пограничников увеличилось
Число пострадавших пограничников увеличилось / 24 канал

Из-за выбросов завода "Титан", расположенного в оккупированном Крыму, 61 пограничник обратился за помощью в больницы.

Об этом в эфире 112 канала сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

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"В данный момент обратился 61 пограничник. Из них пятеро госпитализированы и проходят детальное медицинское обследование в Одессе, что касается другим, то им предоставлена первоочередная медицинская помощь, и они вернулись к исполнению своих служебных обязанностей", – сказал Слободян.

По его словам, КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно приостановили работу, но для тех граждан, которые планируют поехать на оккупированный полуостров.

"Ветра продолжают дуть в сторону оккупированного полуострова, поэтому основные риски остаются на оккупированной территории. Относительно пограничников, то мы на своих позициях, и готовы оказывать помощь и всестороннюю поддержку тем гражданам, которые с оккупированных территорий хотят переждать это экологическое бедствие на материковой Украине", – отметил он.

Ранее 24 Канал сообщал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму примерно 27 августа произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. Впоследствии, токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе в Херсонской области.

Гендиректор завода "Титановые инвестиции" Андрей Акулов сообщил, что предприятие приостановит работу уже на этой неделе, то есть до 10 сентября.

Теги: Новости Киева Новости Херсона Химвыброс в Армянске Госпогранслужба Новости Украины
Источник: 24 Канал
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