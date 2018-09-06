Химвыброс в Армянске: Порошенко пригласил детей из оккупированного Крыма на отдых в Украину

Президент Украины Петр Порошенко поручил пригласить детей с территории оккупированного Крымского полуострова на отдых в Херсонскую область после химического выброса, который в конце августа произошел в Армянске.

Об этом Порошенко заявил во время заседания СНБО в Киеве в четверг.

Смотрите также: В Крыму выпал кислотный дождь: шокирующие кадры экологической катастрофы

С соответствующим предложением он обратился к премьеру Владимиру Гройсману и соответствующим ведомствам.

Я просил бы, чтобы мы подготовили условия для приглашения детей из Армянска в Херсонскую область, чтобы они могли отдохнуть, оздоровиться и просто спасти украинских детей ... в связи с экологической атакой. И наши областные администрации я прошу уведомить, чтобы соответствующие приглашения были организованы,

– подчеркнул Порошенко во время заседания СНБО.

Дав доручення підготувати умови для оздоровлення на Херсонщині дітей з Армянська, які постраждали від екологічної катастрофи. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 вересня 2018 р.

Президент также раздал поручения Госпогранслужбе обеспечить упрощенный порядок пересечения границы для организованных групп детей.

"Они должны чувствовать заботу Украинского государства за каждого, кто оказался на оккупированной территории", – отметил глава государства.

По его словам, по версии надежных источников, химический выброс в Армянске – это "последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов".

Напомним, в конце августа в городе Армянске, расположенном в оккупированном Крыму неподалеку от админграниц с Херсонской областью, произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационные власти несколько дней замалчивали эту чрезвычайную ситуацию.

Местные жалуются, что трудно дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. 3 сентября токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.



4 сентября российские власти оккупированного полуострова объявили об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.