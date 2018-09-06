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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Химвыброс в Армянске: Порошенко пригласил детей из оккупированного Крыма на отдых в Украину

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко поручил пригласить детей с территории оккупированного Крымского полуострова на отдых в Херсонскую область после химического выброса, который в конце августа произошел в Армянске.

Об этом Порошенко заявил во время заседания СНБО в Киеве в четверг.

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С соответствующим предложением он обратился к премьеру Владимиру Гройсману и соответствующим ведомствам.

Я просил бы, чтобы мы подготовили условия для приглашения детей из Армянска в Херсонскую область, чтобы они могли отдохнуть, оздоровиться и просто спасти украинских детей ... в связи с экологической атакой. И наши областные администрации я прошу уведомить, чтобы соответствующие приглашения были организованы,
– подчеркнул Порошенко во время заседания СНБО.

Президент также раздал поручения Госпогранслужбе обеспечить упрощенный порядок пересечения границы для организованных групп детей.

"Они должны чувствовать заботу Украинского государства за каждого, кто оказался на оккупированной территории", – отметил глава государства.

По его словам, по версии надежных источников, химический выброс в Армянске – это "последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов".

Напомним, в конце августа в городе Армянске, расположенном в оккупированном Крыму неподалеку от админграниц с Херсонской областью, произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационные власти несколько дней замалчивали эту чрезвычайную ситуацию.
Местные жалуются, что трудно дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. 3 сентября токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

4 сентября российские власти оккупированного полуострова объявили об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.

Теги: Новости Украины СНБО Петр Порошенко Аннексия Крыма Новости Крыма Дети и несовершеннолетние Химвыброс в Армянске Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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