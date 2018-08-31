Химвыброс в Крыму: оккупационная власть призывает приводить детей на линейку в марлевых повязках

Оккупационные власти Крыма не собираются отменять торжественные школьные линейки в Армянске, где произошел выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферу. Родителям детей рекомендуют приводить детей на торжества во влажных марлевых повязках.

Об этом пишут в Twitter-сообществе "RoksolanaToday & Крым".

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Звонили на горячую линию Армянска относительно школьных линеек. Линейки будут, правда – сокращенные. Мне сказали "приводить детей во влажных марлевых повязках"! В отделе санитарного надзора не берут трубку,

– говорится в сообщении.

Жители Армянска возмущены таким решением властей и сравнивают его с первомайским парадом в Киеве после аварии на Чернобыльской АЭС.

К слову, российские власти в Армянске рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, закрыть окна и двери, защищать органы дыхания ватно-марлевыми влажными повязками, мыться и купаться с обильным проточным водопользованием.

Я календарь переверну-в Армянске 1 ое сентября!

Линейки будут!

Звонили на горячую линию Армянска по поводу школьных линеек.Линейки будут, сокращены ( об этом мы знаем), Мне сказали "приводить детей во влажных марлевых повязках"!!!В отделе санитарного надзора не берут трубку pic.twitter.com/K6gc8IgYeg — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 серпня 2018 р.

Сейчас Аксенов пофоткается на Титане,скажет-все под контролем,а ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ

С кислотоотстойником и рашен вояками с дустом каким то на одинци!

бегите сейчас! pic.twitter.com/GwvfITOISY — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 серпня 2018 р.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в оккупированном Армянске произошел выброс неизвестного вещества с завода "Титановые инвестиции" (прежнее название "Крымский титан"). Местные жители сообщают о липком ржавом налете на домашних вещах, а также желтом налете на крышах домов и на листьях деревьев.



Кроме того, многие испытывали проблемы со здоровьем из-за выброса в Армянске.