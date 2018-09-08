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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Химвыбросы в Армянске: МИД обратится к Организации по запрещению химического оружия

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МИД готовит обращение к ОЗХЗ из-за химвыбросов в Армянске
МИД готовит обращение к ОЗХЗ из-за химвыбросов в Армянске / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел направит обращение к международной Организации по запрещению химического оружия относительно ситуации на "Крымском титане".

Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, сообщает "5 канал".

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Соответствующий документ будет направлен в Организацию по запрещению химического оружия после результатов экспертиз относительно состояния химического загрязнения в оккупированном Крыму.

Для передачи в Организации по запрещению химического оружия нам нужен полный пакет документов. Мы собираем со всех причастных, компетентных органов всю информацию, все материалы, все доказательства,
– заявила Беца.

По ее словам, нужна экспертная оценка ведомств. В министерстве надеются, что в ближайшее время передадут проработанную информацию в Организацию по запрещению химического оружия.

Напомним, из-за выбросов с завода "Титан", который расположен в оккупированном Крыму, 61 пограничник обратился за помощью в больницы.

хронИка СОБЫТИй
Теги: Новости Украины Новости Херсона МИД Украины Химвыброс в Армянске
Источник: 24 Канал
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