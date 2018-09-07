Химвыбросы в Армянске: в Минздраве обнародовали данные об уровне вредных веществ на Херсонщине

На территориях Херсонщины, приближенных к расположенному в аннексированном Крыму заводу "Титан", нет превышений допустимой концентрации вредных веществ.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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За минувшие сутки жители Херсонской области не обращались за медицинской помощью, а показатели вредных веществ остаются в пределах нормы. Минздрав призывает жителей области обращаться к врачу при первых признаках отравления,

– говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 12:00 7 сентября 2018 года результаты лабораторных исследований почвы, воды и воздуха на территории Херсонской области не подтвердили превышений оксида азота, оксида серы, сероводорода, оксида углерода.

Замеры проводились в ближайших поселках приграничной территории Каланчацкого и Чаплинского районов Херсонщины.

В министерстве отметили, что все учреждения здравоохранения региона при необходимости готовы оказать необходимую помощь населению.

Ранее сообщалось, что на юге Херсонской области из-за выбросов в оккупированном Крыму отравились 37 пограничников. Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированным Крымом прекращают свою работу.

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