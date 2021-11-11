Хищение земли в Одессе: отменили домашний арест одного из фигурантов

В Апелляционной палате ВАКС 10 ноября рассматривала обращение бывшего директора департамента коммунальной собственности горсовета Одессы Алексея Спектора. Он является одним из фигурантов дела о масштабном хищении земли в городе.

Мужчине изменили меру пресечения. Вместо круглосуточного домашнего ареста, ему разрешили выйти под залог 3 миллиона гривен.

Какие ограничения наложили

Эту сумму экс-чиновник должен внести в течение 5 дней. Также на него наложили несколько ограничений.

Что он обязан делать:

немедленно прибывать к детективам НАБУ по первому требованию;

не покидать Одессу без разрешения правоохранителей или суда;

оповещать об изменении текущего места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями или другими подозреваемыми;

не посещать помещения, используемые прокуратурой;

сдать на хранение загранпаспорта.

Главное о хищении земли в Одессе

О схеме незаконного завладения землей города, которая могла нанести бюджету 550 миллионов ущерба, сообщили 6 октября. В тот день генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 4 лицам.

Впоследствии фигурантов дела стало 15. Однако сейчас большинство из них вышли под залог. Избежать судебного процесса смог лишь бизнесмен Владимир Галантерник, который почти постоянно живет заграницей. Однако ВАКС разрешил заочное расследование против него.