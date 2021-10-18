Размер определенного залога – 2,6 миллиона гривен. Следует отметить, что говорится о деле захвата земли, которое нанесло государству ущерб примерно 689 миллионов гривен.

Эта же дело Таких денег у мэра нет, – Труханов сыронизировал относительно своей меры пресечения

Какие ограничения на него наложили

Решение об избрании меры пресечения принимала судья ВАКС Оксана Олейник. Установили не только размер залога, но и другие ограничения, которые наложили на экс-прокурора.

Что означает это решение суда для Жученко:

он должен прибывать в полицию по первому требованию;

запрещено отлучаться из Одессы без разрешения;

необходимо сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом деле;

необходимо сдать на хранение загранпаспорта.



Заседание, где избирали меру пресечения / Скриншоты "Слово и Дело"

Что известно о возможном захвате земли в Одессе

6 октября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли в Одессе. Поэтому она в этот день подписала подозрение в этом деле Труханову, Жученко и еще 3 лицам. Среди них также были заместитель мэра Одессы Олег Брындак, директор юридического департамента горсовета Инна Поповская и одесский бизнесмен Владимир Галантерник.

11 октября мэра Одессы выпустили под залог 30 миллионов гривен. Однако прокуроры просили назначить залог в размере 120 миллионов, однако мэр сказал, что таких денег нет. Через 2 дня также отпустили под залог Поповскую. Она за это была вынуждена отдать 26 миллионов гривен.