Хищение земли в Одессе: выпустили под залог экс-прокурора Жученко
Источник:"Слово и Дело"
Высший антикоррупционный суд 18 октября отпустил под залог бывшего главного прокурора Одесской области Олега Жученко. Его подозревают в помощи преступной группе, в которую якобы входил мэр Одессы Геннадий Труханов и еще несколько человек.
Размер определенного залога – 2,6 миллиона гривен. Следует отметить, что говорится о деле захвата земли, которое нанесло государству ущерб примерно 689 миллионов гривен.
Эта же дело Таких денег у мэра нет, – Труханов сыронизировал относительно своей меры пресечения
Какие ограничения на него наложили
Решение об избрании меры пресечения принимала судья ВАКС Оксана Олейник. Установили не только размер залога, но и другие ограничения, которые наложили на экс-прокурора.
Что означает это решение суда для Жученко:
- он должен прибывать в полицию по первому требованию;
- запрещено отлучаться из Одессы без разрешения;
- необходимо сообщать об изменении места жительства;
- воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом деле;
- необходимо сдать на хранение загранпаспорта.
Заседание, где избирали меру пресечения / Скриншоты "Слово и Дело"
Что известно о возможном захвате земли в Одессе
6 октября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли в Одессе. Поэтому она в этот день подписала подозрение в этом деле Труханову, Жученко и еще 3 лицам. Среди них также были заместитель мэра Одессы Олег Брындак, директор юридического департамента горсовета Инна Поповская и одесский бизнесмен Владимир Галантерник.
11 октября мэра Одессы выпустили под залог 30 миллионов гривен. Однако прокуроры просили назначить залог в размере 120 миллионов, однако мэр сказал, что таких денег нет. Через 2 дня также отпустили под залог Поповскую. Она за это была вынуждена отдать 26 миллионов гривен.