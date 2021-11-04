Хищение земли в Одессе: заместителя Труханова отпустили под огромный залог
Источник:ВАКС
Высший антикоррупционный суд 4 ноября избрал меру пресечения заместителю мэра Одессы Олегу Бриндаку. Он является одним из фигурантов дела о масштабном хищении земли в Одессе.
Мужчину отпустили под залог почти 40 миллионов гривен. Решение об этом приняли в ответ на ходатайство детективов НАБУ.
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Какие ограничения на него наложили
Сумма залога, выбранного для заместителя Геннадия Труханова – 39 967 200 гривен. Также на него наложили и несколько других обязательств:
- прибывать по первому требованию к детективам НАБУ;
- не покидать Одессу без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; воздерживаться от посещений, которые используются прокуратурой;
- сдать на хранение свои загранпаспорта.
Коротко о хищении земли в Одессе
Бриндак и 15 других лиц подозреваются в хищении земли Одессы. По мнению правоохранителей, эта схема нанесла бюджету города ущерб в размере более чем 550 миллионов гривен. В частности, говорится о завладении 6 земельными участками, на которых построили многоэтажки.
Также по делу фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов, бывший прокурор области Олег Жученко, местный олигарх Владимир Галантерник и многие другие. Когда доходит до меры пресечения, каждого из фигурантов этого дела отпускают под залог.