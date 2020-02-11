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      Хищение 1,7 миллиарда гривен: в "Киевметрострое" и "Укргазбанке" проводят обыски

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      Обыски в "Киевметрострое" и " Укргазбанке" / Скриншот из видео

      Сотрудники Службы безопасности проводят обыски в подразделениях "Киевметрострой", а также в отделениях "Укргазбанка". Следственные действия проходят в рамках расследования схемы мошеннического завладения бюджетными средствами.

      Говорится о выделенных деньгах для строительства метро на Виноградарь в Подольском районе Киева. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

      К теме: Скандал со строительством метро на Виноградарь: "Киевметрострой" недосчитал полтора миллиарда

      Что известно о коррупции из-за строительства метро на Виноградарь

      В ноябре 2018 года "Киевметрострой" выиграл аукцион на строительство метро на Виноградарь в Киеве, поскольку компания предложила цену за выполнение работ на 12 миллионов гривен ниже ожидаемой стоимости. Согласно первоначальному плану, две новые станции должны были обойтись в 6 миллиардов гривен, а открыть их должны были уже в 2021 году. Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин заявлял, что предприятие катастрофически отстает от графика. 16 января 2019 года в "Киевметрострое" сообщили, что сроки завершения строительных работ откладываются на год.

      18 декабря акционеры ПАО "Киевметрострой" решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать новый состав из-за низких темпов строительства. В срыве строительства обвиняют директора "Киевметростроя" Василия Кобиля. В конце прошлого года его уволили с должности.

      16 января 2020 года Печерский суд Киева арестовал средства на банковских счетах "Киевметростроя" по делу о хищении денег при строительстве метро на Виноградарь.


      Василий Кобиль / Фото из соцсетей

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Киева Метро Строительство Коррупция Офис генпрокурора СБУ
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