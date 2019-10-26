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      Хищение 18 миллионов гривен: экс-замглавы Харьковской ОГА объявили подозрение

      43 Читати новину українською
      Евгений Шахненко
      Евгений Шахненко / kh.suspilne.media

      Бывший заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации в 2015-2019 годах Евгений Шахненко стал одним из подозреваемых в коррупционном деле. Речь идет о хищении средств при реконструкции очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета.

      По данным предварительного следствия в 2014-2015 годах подозреваемый, который на тот момент занимал должность директора департамента Харьковской ОГА, согласовал проектно-сметную документацию и принял выполненные работы, хотя поставленное фирмой-подрядчиком оборудование не соответствовало техническим стандартам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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      Следователи сообщили, что общая сумма ущерба составила более 18 млн гривен.

      Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика уже направлен в суд.

       

      Вручение подозрения экс-заместителю Харьковской ОГА / фото khar.gp.gov.ua

      Отметим, что должность заместителя Харьковской облгосадминистрации в 2015-2019 годах занимал Евгений Шахненко. До этого он был директором департамента капитального строительства Харьковской ОГА.

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      Что известно о реконструкции Малоданиловских очистных сооружений?

      Проект стартовал еще в 2013 году.

      В январе 2017 года ГПУ сообщила, что харьковские правоохранители разоблачили группу в составе 4 человек, которые в течение 2014-2016 годов путем злоупотребления служебным положением и подделкой официальных документов завладели средствами государственного и областного бюджетов на общую сумму 18 миллионов гривен. Эти деньги были выделены на закупку оборудования и выполнение работ для реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поселкового совета.

      Всем четырем было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. К ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 206 до 400 тысяч гривен.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Новости Харькова
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