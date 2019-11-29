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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Хищение 1 миллиарда 200 миллионов гривен: экс-главу VAB Банка Мальцева объявили в розыск

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      НАБУ разыскивает топ-менеджеров VAB Банка / news.pn

      Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и бывшую главу наблюдательного совета Наталью Василюк.

      Об этом говорится в учете на сайте МВД.

      К теме: Бизнесмена Бахматюка объявили в розыск: он назвал действия НАБУ манипуляцией

      По данным учета Министерства внутренних дел Украины, Мальцев и Василюк исчезли из поля зрения правоохранительных органов 21 ноября.

      Отметим, что 22 ноября конечного бенефициара VAB Банка Олега Бахматюка объявили в национальный розыск.

      В чем подозревают Олега Бахматюка?

      Дело касается кражи рефинансирования в размере 1 миллиарда 200 миллионов гривен, выделенного от НБУ VAB банку. Эти деньги были стабилизационным кредитом в поддержку работы VAB банка.

      Но этими деньгами незаконно завладели в октябре 2014 года. Уже через месяц НБУ признал VAB банк неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года ликвидировал этот банк.

      Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Олегу Бахматюку объявлено подозрение в присвоении украденных денег банка.

      Интересно: Охота на олигархов: как Бахматюк сотрудничал с предыдущей властью

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коррупция НАБУ Олег Бахматюк
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