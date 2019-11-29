Хищение 1 миллиарда 200 миллионов гривен: экс-главу VAB Банка Мальцева объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и бывшую главу наблюдательного совета Наталью Василюк.

Об этом говорится в учете на сайте МВД.

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По данным учета Министерства внутренних дел Украины, Мальцев и Василюк исчезли из поля зрения правоохранительных органов 21 ноября.

Отметим, что 22 ноября конечного бенефициара VAB Банка Олега Бахматюка объявили в национальный розыск.

В чем подозревают Олега Бахматюка?

Дело касается кражи рефинансирования в размере 1 миллиарда 200 миллионов гривен, выделенного от НБУ VAB банку. Эти деньги были стабилизационным кредитом в поддержку работы VAB банка.

Но этими деньгами незаконно завладели в октябре 2014 года. Уже через месяц НБУ признал VAB банк неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года ликвидировал этот банк.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Олегу Бахматюку объявлено подозрение в присвоении украденных денег банка.

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