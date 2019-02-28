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      Хищение армии окружением Порошенко: нардепы внесли журналистские факты в расследование

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      Народные депутаты в Верховной Раде приняли решение о фактах, которые нашли журналисты программы "Наши деньги". Они считают, что информацию о хищениях в оборонке нужно включить в расследование специальной комиссии по этому делу.

      Об этом рассказала журналистка 24 канала в прямом эфире.

      Читайте также: "Укроборонпром" все знал, но воротнички мальчиков должны были оставаться белыми, – автор расследования

      28 февраля Верховная Рада обсудила журналистское расследование о причастности окружения президента к хищениям в украинской армии. Депутаты заявили, что эти коррупционные схемы можно было бы доказать, используя Уголовный кодекс Украины.

      Народные депутаты проголосовали за то, чтобы найденные факты журналистского расследования были приобщены к рассмотрению Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. Она будет заниматься хищением в оборонке и будет расследовать эти факты. В частности, будут рассматривать деятельность оборонной сферы по 2019 год.

      Кроме того, из-за факта, что ближайшее президентское окружение разворовывает армию, трое народных депутатов из "БПП" подали заявление о выходе из фракции: Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук.

      Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"?​
      Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.

      Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

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      Теги: Верховная Рада Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром
      Источник: 24 канал
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