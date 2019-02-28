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      Хищение у солдат – это за гранью человечности, – Найем и Залищук выходят из фракции БПП

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      Хищение у солдат – это за гранью человечности, – Найем и Залищук выходят из фракции БПП
      Хищение у солдат – это за гранью человечности, – Найем и Залищук выходят из фракции БПП / Коллаж 24 канала

      Народные депутаты Мустафа Найем и Светлана Залищук подали заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко".

      Найем написал у себя на Facebook-странице, что выход из фракции является формальностью.

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      Нардеп отметил, что за четыре с половиной года он "слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". Он добавил, что у него были на эти вопросы ответы, однако, мало кому они казались убедительными.

      Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута,
      – отметил Мустафа Найем.

      Он добавил, что "мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад", а "последние события это только подтвердили".

      Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию,
      – отметил нардеп.

      наєм виходить з бпп

      Заявление о выходе из БПП Мустафы Найема//Фото с Facebook-страницы Мустафы Найема

      Кроме того, народный депутат Светлана Залищук также подала заявление о выходе из фракции.

      Хищение у солдат – это за гранью человечности,
      – написала Залищук.

      заліщук бппЗаявление о выходе из БПП Светланы Залищук//Фото из Twitter Светланы Залищук

      Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"?
      Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.
      Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Мустафа Найем Петр Порошенко Блок Петра Порошенко Укроборонпром
      Источник: 24 канал
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