Хищение у солдат – это за гранью человечности, – Найем и Залищук выходят из фракции БПП

Народные депутаты Мустафа Найем и Светлана Залищук подали заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко".

Найем написал у себя на Facebook-странице, что выход из фракции является формальностью.

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Нардеп отметил, что за четыре с половиной года он "слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". Он добавил, что у него были на эти вопросы ответы, однако, мало кому они казались убедительными.

Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута,

– отметил Мустафа Найем.

Он добавил, что "мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад", а "последние события это только подтвердили".

Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию,

– отметил нардеп.

Заявление о выходе из БПП Мустафы Найема//Фото с Facebook-страницы Мустафы Найема

Кроме того, народный депутат Светлана Залищук также подала заявление о выходе из фракции.

Хищение у солдат – это за гранью человечности,

– написала Залищук.

Заявление о выходе из БПП Светланы Залищук//Фото из Twitter Светланы Залищук

Написала заяву про вихід з БПП.



Не вважаю, що мандат - це квиток раба. За останні 4 роки він дав можливість боротися за важливі закони. Наприклад, закон про антикор. суд.



Але далі нема можливості мати жодної прив‘язки до цієї абревіатури. Розкрадання солдат - це за межею. pic.twitter.com/oQmxSL8X7h — Svitlana Zalishchuk (@svitlanaza) 28 февраля 2019 г.

Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"?

Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.

Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.