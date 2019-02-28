Хищение у солдат – это за гранью человечности, – Найем и Залищук выходят из фракции БПП
Народные депутаты Мустафа Найем и Светлана Залищук подали заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко".
Найем написал у себя на Facebook-странице, что выход из фракции является формальностью.
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Нардеп отметил, что за четыре с половиной года он "слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". Он добавил, что у него были на эти вопросы ответы, однако, мало кому они казались убедительными.
Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута,
– отметил Мустафа Найем.
Он добавил, что "мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад", а "последние события это только подтвердили".
Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию,
– отметил нардеп.
Заявление о выходе из БПП Мустафы Найема//Фото с Facebook-страницы Мустафы Найема
Кроме того, народный депутат Светлана Залищук также подала заявление о выходе из фракции.
Хищение у солдат – это за гранью человечности,
– написала Залищук.
Заявление о выходе из БПП Светланы Залищук//Фото из Twitter Светланы Залищук
Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"?
Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.
Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.