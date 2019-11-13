Хищение в VAB банка: объявили подозрение экс-владельцу Бахматюку и экс-главе правления Мальцеву
НАБУ вместе с САП заочно объявили подозрение аграрном олигарху, экс-владельцу VAB банка Олега Бахматюк и экс-главе правления этого банка Денису Мальцеву. Оба подозревают в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного VAB банка от Нацбанка Украины.
Поскольку местонахождение Бахматюка и Мальцева пока не известны, то сообщении о подозрении в преступлении присланы им по почте по месту регистрации подозреваемых, сообщили в НАБУ.
Дело VAB банка: суд взял под домашний арест члена совета НБУ Каленского
Так, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом VAB банка возросло до 10 человек:
- экс-первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук,
- член совета НБУ Николай Каленский (взят под домашний арест),
- экс-директор генерального департамента банковского надзора НБУ Алла Шульга (взята под стражу),
- председатель наблюдательного совета и заместитель главы правления VAB банка,
- трое должностных лиц частных компаний, связанных с владельцами VAB банка,
- экс-владелец VAB банка Олег Бахматюк,
- экс-председатель правления VAB банка Денис Мальцев.
Что известно о деле VAB банка?
Дело касается кражи рефинансирования в размере 1 миллиарда 200 миллионов гривен, выделенного винд НБУ VAB банка. Эти деньги были стабилизационным кредитом в поддержку работы VAB банка. Но этими деньгами незаконно завладели в октябре 2014 года. Уже через месяц НБУ признал VAB банк неплатежеспособным, а 20 марта 2015 ликвидировал этот банк.
Схема хищения стабилизационного кредита VAB банка / Инфографика НАБУ