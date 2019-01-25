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      Хитрая схема от Трампа к Путину, или Как обычная девушка Настя напугала олигарха и президента

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      Настя Рыбка
      Настя Рыбка / instagram.com/nastya_rybka.ru

      Приключения Насти – настоящее кино, где даже роли второго плана исполняют мировые звезды Пол Манафорт и Алексей Навальный.

      Началось все в прошлом году, когда на офис главного российского оппозиционера "напали" полуголые девушки. Навальный решил выяснить что-то о них, и с удивлением обнаружил, что одна из "нападавших" – Анастасия Вашукевич по прозвищу Рыбка, которая каталась на яхте с олигархом Олегом Дерипаской.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

      Читайте также: Демократам нужна максимально унизительная капитуляция Трампа, – Яковина

      По его словам, Навальный выяснил еще ряд интересных деталей – "алюминиевый король" Дерипаска на свою яхту приглашал не только проституток, но и российских чиновников. И сама Настя написала об этом книгу и подробно описала в Instagram.

      В частности, на яхте гостил Сергей Приходько, российский вице-премьер, который отвечает за разнообразные серые и темные операции правительства за рубежом. И на той же яхте он обсуждал с Дерипаской вмешательство России в выборы американского президента,
      – отметил Яковина.

      К слову, речь идет о лете 2016 года – разгар предвыборной кампании в США, в которой Москва активно поддерживала Трампа. А Дерипаска одновременно активно поддерживал бизнес-партнерство с Манафортом, главой штаба Трампа. Тем самым, который до сих пор под следствием, установившим, что Манафорт сливал российскому олигарху информацию о ходе кампании.

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      Насколько значительное влияние Кремля на Трампа – до сих пор открытый вопрос

      "Посмотрите, какой канал связи вырисовывается: Трамп общается с Манафортом, Манафорт – с Дерипаской, олигарх на яхте встречается с Приходько, а тот докладывает Путину. Вроде бы официальные лица непосредственно не общаются, доказательств вмешательства россиян в кампанию нет, поэтому схема замечательная. Аж здесь появляется Настя Рыбка и раскрывает миру страшную тайну", – сказал журналист.

      Схема
      Хитрая схема от Трампа к Путину с рядом посредников, которую разрушила Настя Рыбка

      И добавил, что в России после этого началась паника, к тому же еще больше, чем после расследования о многомиллиардных кражах Медведева. Сайт Навального блокируют, Youtube и Instagram выпиливают информацию, армия ботов изо всех сил пытается отвлечь внимание от разговоров о вмешательстве в выборы. Было очень заметно, что власть очень испугалась.

      Если бы тогда Настя Рыбка попала в США и рассказала все, что знает – последствия были бы ужасные. И для России, и для Трампа. Зато Настя продемонстрировала уровень интеллекта даже не как у рыбки, а как у моллюска. Ей бы долепить себе бороду и рвануть в американское посольство в надежде получить убежище, но нет – она начала давать интервью, публиковать видео и шантажировать уже не только Дерипаску, но и самого Путина,
      – отметил Яковина.

      Настю Рыбку арестовали в Таиланде. Год держали в тюрьме, а потом решили, как считает Яковина, "что глупость – не преступление", и отпустили в Россию. А там Настю ждал новый арест. Как и кто дальше договаривался – доподлинно неизвестно, но есть два факта: первый – Рыбку выпустили через несколько дней, второй – администрация Трампа сняла с Дерипаски и его компании ранее введенные санкции.

      Дерипаска
      После освобождения Рыбки дела у Дерипаски резко пошли вверх

      Такая ситуация, как отметил журналист, вызвала недоумение даже у сторонников Трампа. И единственным объяснением этому может быть только роль Дерипаски в избрании Трампа: если на той яхте российский олигарх договорился о значительной помощи для Трампа, то сейчас президент США всего лишь отдает долг.

      Настя как-то хвасталась, что имеет 16 часов записей разговоров на яхте, и это – дело серьезное. Эта белорусская проститутка может решить главную загадку российско-американских взаимоотношений и показать, что и как сильно связывает Трампа, Дерипаску и российское правительство,
      – заявил Яковина.

      И подытожил: "Я буду сильно смеяться, если бизнес-империя российского миллиардера и неограниченная власть американского президента исчезнут из-за любви к Instagram простой девушки Насти из славного города Бобруйск".

      Видео полного выпуска блога Ивана Яковины "Безумный мир" за 23 января:

       

      Теги: Российская пропаганда Видеоблоги Владимир Путин Дональд Трамп Новости России Новости США
      Источник: 24 канал
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