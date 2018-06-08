Хитрость маркетологов: диетолог опровергла пользу перекусов

Перекусы нужно убрать из рациона, поскольку они не приносят никакой пользы для здоровья человека.

Такое мнение высказала Оксана Скиталинская, пишет Styler.

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Она убеждена, что перекусы человеку не нужны, если он часто ест. Такие перекусы – это трюк маркетологов.

"Оптимально кушать трижды в день, достаточно, чтобы не чувствовать голода потом. Во-вторых, из нашего рациона надо убрать сладости. Оптимально – именно убрать, а не ограничить", – убеждена Скиталинская.

Она также отметила, что если люди говорят о долголетии, то простое ограничение вредных продуктов не принесет никакой пользы. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек или продуктов.

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