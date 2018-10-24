Хиту Бритни Спирс Baby One More Time исполнилось 20 лет: самые интересные каверы

Бешеный успех поп-звезды Бритни Спирс начался с хита Baby One More Time, который вышел 20 лет назад – в 1998 году.

"Трудно подобрать слова, что сегодня значит для меня... 20 лет назад мир впервые услышал мою музыку!" – написала 36-летняя Бритни и добавила кадры со съемок клипа.

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It’s hard to put into words what today means to me… 20 years ago, the world heard my music for the very first time! So much has happened since then… but what I really want to say is thank you to my amazing fans who have been there for me since day 1... pic.twitter.com/oeMipXCSl9 — Britney Spears (@britneyspears) 23 жовтня 2018 р.

Звезда также искренне поблагодарила всех поклонников, которые были с ней от начала ее карьеры.

Сейчас песню Baby One More Time до сих пор перепевают, а клип имеет более 368 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.

Редакция LifeStyle 24 собрала интересные каверы на хит Бритни Спирс в исполнении других звезд и в оригинальном звучании.

Смотрите клип Бритни Спирс Baby One More Time

Baby One More Time в исполнении Селены Гомес: видео

Baby One More Time в стиле фанк: видео

Baby One More Time в исполнении System of a Down: видео

Baby One More Time в исполнении Эда Ширана: видео

Baby One More Time в джазовом стиле: видео

Baby One More Time в исполнении Lena: видео

Baby One More Time в исполнении Simple Plan: видео