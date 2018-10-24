Хиту Бритни Спирс Baby One More Time исполнилось 20 лет: самые интересные каверы
Бешеный успех поп-звезды Бритни Спирс начался с хита Baby One More Time, который вышел 20 лет назад – в 1998 году.
"Трудно подобрать слова, что сегодня значит для меня... 20 лет назад мир впервые услышал мою музыку!" – написала 36-летняя Бритни и добавила кадры со съемок клипа.
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Звезда также искренне поблагодарила всех поклонников, которые были с ней от начала ее карьеры.
Сейчас песню Baby One More Time до сих пор перепевают, а клип имеет более 368 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.
Редакция LifeStyle 24 собрала интересные каверы на хит Бритни Спирс в исполнении других звезд и в оригинальном звучании.
Смотрите клип Бритни Спирс Baby One More Time
Baby One More Time в исполнении Селены Гомес: видео
Baby One More Time в стиле фанк: видео
Baby One More Time в исполнении System of a Down: видео
Baby One More Time в исполнении Эда Ширана: видео
Baby One More Time в джазовом стиле: видео
Baby One More Time в исполнении Lena: видео
Baby One More Time в исполнении Simple Plan: видео