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      Хэй дал ценный совет Усику

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      Дэвид Хэй дал совет Александру Усику
      Дэвид Хэй дал совет Александру Усику / Daily Mail Online

      Британский боксер Дэвид Хэй советует Александру Усику серьезно поработать над защитой.

      Хэй считает, что в супертяжелом весе, где стремится драться украинец, нельзя пропускать такие удары, которые Александр принял на себя в бою с Тони Беллью, информирует boxingscene.com.

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      "У него есть навыки, он показал, что у него есть хорошие навыки. Но удары, которые Усик пропустил от Тони, ему не стоит пропускать такие панчи от Энтони Джошуа или Деонтея Уайлдера. Знаете, его защита была не такой гладкой, как я ожидал . Он пропускал контрпанчи и удары с дистанции", – сказал британец.

      "Ему следует много работать. Физические кондиции позволяют Усику осуществить переход в хэвивейт, это делал я, это делал Эвандер Холифилд. Мы единственные боксеры в истории, которые были чемпионами в крузервейте, а потом завоевали мировые титулы в супертяжелом весе", – добавил Хэй.

      Напомним, что Александр Усик в ночь с 10 на 11 ноября уверенно победил британца Тони Беллью.

      Теги: Спорт Дэвид Хэй Бокс Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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