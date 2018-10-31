Хэллоуин 2018: Бейонсе повторила образ Тони Брэкстон – фото

Америкнаська поп-дива Бейонсе присоединилась к празднованию Хэллоуина в этом году и полностью скопировала образ певицы Тони Брэкстон с ее обложки альбома 1993 года.

Новый образ Бейонсе продемонстрировала поклонникам на своей странице в Instagram.

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Бейонсе полностью повторила look исполнительницы хита "Single Ladies". Кроме парика, певица также надела белый топ, джинсы с высокой талией и ремнями-цепочками и кожаную куртку.

Со всей любовью к одной из наших талантливых и легендарных певиц. Я так ценю твой голос, твою красоту, твою одаренность. Люблю тебя!

– отметила Бейонсе.

Брекстон уже отреагировала на такой косплей поп-дивы и похвалила креативность Бейонсе в своем микроблоге в Twitter.

"Как тебе удалось выглядеть лучше меня на моей обложке!? Я в восторге! Ты – суперзвезда! Спасибо за любовь, сестричка. Счастливого Хэллоуина! Кто правит этим миром? Девочки!"– подчеркнула Тони.