Хэллоуин 2018: Даша Астафьева снялась в жуткой фотосессии с Потапом

Украинский шоубиз готовится к празднованию мистического праздника Хэллоуин. К примеру, популярная группа MOZGI и певица Даша Астафьева снялись в жуткой фотосессии для издания JetSetter в рамках подготовки к вечеринке Tsarsky Halloween.

Новые снимки Даша опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Крошечное бикини и пышное декольте: Даша Астафьева показала эротический образ из клипа "Fetish"

Звезда украинского шоубиза продемонстрировала два "хэллоуинских" соблазнительных образа: монахиня и вампирша.

"Наши съемки очередной раз доказали, что не нужно бояться пробовать новое, особенно если относиться с юмором ко всему на твоем пути!"– рассказала Астафьева изданию JetSetter.

По мнению Даши, образ монахини всегда казался ей привлекательным и загадочным. Компанию в съемке звезде составил Потам, который превратился в пастора.

Мистические истории в моей жизни случаются практически ежедневно. Я уже даже не удивляюсь. Мне часто звонят люди, о которых я вспомнила, перестала работать техника, о которой я плохо подумала, и ... исчезают без вести те, кто желают мне зла,

– в шутку добавила Дарья.

Кроме того, участники группы MOZGI примерили жуткие образы зомби и разной нечисти.



Даша Астафьева для JetSetter



Даша Астафьева для JetSetter



Даша Астафьева для JetSetter



Потап для JetSetter



MOZGI и Даша Астафьева для JetSetter



​MOZGI для JetSetter



​MOZGI и Даша Астафьева для JetSetter



​MOZGI для JetSetter