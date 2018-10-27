Хэллоуин 2018: Даша Астафьева снялась в жуткой фотосессии с Потапом
Украинский шоубиз готовится к празднованию мистического праздника Хэллоуин. К примеру, популярная группа MOZGI и певица Даша Астафьева снялись в жуткой фотосессии для издания JetSetter в рамках подготовки к вечеринке Tsarsky Halloween.
Новые снимки Даша опубликовала на своей странице в Instagram.
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Звезда украинского шоубиза продемонстрировала два "хэллоуинских" соблазнительных образа: монахиня и вампирша.
"Наши съемки очередной раз доказали, что не нужно бояться пробовать новое, особенно если относиться с юмором ко всему на твоем пути!"– рассказала Астафьева изданию JetSetter.
По мнению Даши, образ монахини всегда казался ей привлекательным и загадочным. Компанию в съемке звезде составил Потам, который превратился в пастора.
Мистические истории в моей жизни случаются практически ежедневно. Я уже даже не удивляюсь. Мне часто звонят люди, о которых я вспомнила, перестала работать техника, о которой я плохо подумала, и ... исчезают без вести те, кто желают мне зла,
– в шутку добавила Дарья.
Кроме того, участники группы MOZGI примерили жуткие образы зомби и разной нечисти.
Даша Астафьева для JetSetter
Даша Астафьева для JetSetter
Даша Астафьева для JetSetter
Потап для JetSetter
MOZGI и Даша Астафьева для JetSetter
MOZGI для JetSetter
MOZGI и Даша Астафьева для JetSetter
MOZGI для JetSetter