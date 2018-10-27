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      Хэллоуин 2018: Даша Астафьева снялась в жуткой фотосессии с Потапом

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      MOZGI и Даша Астафьева для JetSetter
      MOZGI и Даша Астафьева для JetSetter

      Украинский шоубиз готовится к празднованию мистического праздника Хэллоуин. К примеру, популярная группа MOZGI и певица Даша Астафьева снялись в жуткой фотосессии для издания JetSetter в рамках подготовки к вечеринке Tsarsky Halloween.

      Новые снимки Даша опубликовала на своей странице в Instagram.

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      Звезда украинского шоубиза продемонстрировала два "хэллоуинских" соблазнительных образа: монахиня и вампирша.

      "Наши съемки очередной раз доказали, что не нужно бояться пробовать новое, особенно если относиться с юмором ко всему на твоем пути!"– рассказала Астафьева изданию JetSetter.

      По мнению Даши, образ монахини всегда казался ей привлекательным и загадочным. Компанию в съемке звезде составил Потам, который превратился в пастора.

      Мистические истории в моей жизни случаются практически ежедневно. Я уже даже не удивляюсь. Мне часто звонят люди, о которых я вспомнила, перестала работать техника, о которой я плохо подумала, и ... исчезают без вести те, кто желают мне зла,
      – в шутку добавила Дарья.

      Кроме того, участники группы MOZGI примерили жуткие образы зомби и разной нечисти.


      Даша Астафьева для JetSetter


      Даша Астафьева для JetSetter


      Даша Астафьева для JetSetter


      Потап для JetSetter


      MOZGI и Даша Астафьева для JetSetter


      ​MOZGI для JetSetter


      ​MOZGI и Даша Астафьева для JetSetter


      ​MOZGI для JetSetter

      Теги: LifeStyle Музыка Потап и Настя Дария Астафьева Хэллоуин
      Источник: 24 канал
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