14:21
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Хэллоуин 2018: как мировые знаменитости отмечали праздник – фото лучших костюмов

      139 Читати новину українською
      Хэллоуин 2018: костюмы звезд
      Хэллоуин 2018: костюмы звезд / 24 Канал

      В ночь с 31 октября на 1 ноября отгремел один из самых популярных праздников в мире, в частности, в США – праздник Хэллоуина. Самые известные звезды Голливуда, модной и музыкальной индустрий, демонстрировали свои дорогие и потрясающие костюмы, которыми щеголяли в сети Instagram.

      Хоть празднование Хэллоуина началось еще на выходных, поскольку День всех святых выпал на среду, то есть в будний день, но в звезд нашлось время в своем графике на посещение пышных вечеринок. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас и много других американских городов стали эпицентром самых громких празднований Хэллоуина в США, а концентрация сбора самых популярных знаменитостей просто зашкаливала.

      Читайте также: Хэллоуин 2018: какими костюмами поразили Синди Кроуфорд, Кендалл Дженнер и другие звезды

      Семья сестер Кардашян, Джастин Тимберлейк, сестры Хадид, Рита Ора, Хайди Клум, Виктория Бекхэм, Рианна, Софи Тернер и десятки других звезд поразили своими невероятными перевоплощениями, которые фанаты и их коллеги будут помнить еще долго.

      Предлагаем самим взглянуть, чем удивили знаменитости в жуткую ночь Хэллоуина-2018.


      Актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас в образе Мортисии и Гомеса Аддамсов​


      Актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас в образе Мортисии и Гомеса Аддамсов


      Модель Белла Хадид и певец The Weeknd в невероятных образах героев мультфильма "ужас перед Рождеством"


      Модель Белла Хадид и певец The Weeknd в невероятных образах героев мультфильма "ужас перед Рождеством"


      Модель Белла Хадид и певец The Weeknd в невероятных образах героев мультфильма "ужас перед Рождеством"

      Модель Алессандра Амбросио в образе ниньдзя с дочкой Аней в образе героя видеоигры Марио

      Читайте также: Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник


      Дочь модели Алессандры Амбросио с подружкой в образах жутких близнецов из фильма "Сияние" (1980)​


      Актриса Риз Уизерспун с семьей в образах вампиров


      Певец Джастин Тимберлейк с женой и сыном в образах игрушечной семьи Lego


      Модель Деми Роуз в образе героини видеоигры Mortal Kombat​


      Модель Деми Роуз в образе героини видеоигры Mortal Kombat​


      Модель Джиджи Хадид в образе жуткой тыквы​


      Модель Джиджи Хадид в образе жуткой тыквы


      Дизайнер Виктория Бекхэм в образе бешеного зайца


      Дизайнер Виктория Бекхэм в образе бешеного зайца​


      Дизайнер Виктория Бекхэм с сыном в масках из фильма "V значит Вендетта" (2005)​


      Сестры Кардашян-Дженнер в костюмах "ангелов" Victoria's Secret


      Сестры Кардашян-Дженнер в костюмах "ангелов" Victoria's Secret​


      Светская львица Ким Кардашян в образе "ангела" Victoria's Secret​


      Сын Ким Кардашян Сейнт и дочь Кортни Кардашян Панелопа в одежде Yeezy
      Светская львица Кайли Дженнер в образе "ангела" Victoria's Secret​


      Светская львица Кайли Дженнер в образе "ангела" Victoria's Secret​


      Светская львица Кайли Дженнер с дочерью Сторми в образах тучки и молнии

      Читайте также: Кайли Дженнер стала гламурной Барби в новой съемке: эффектные фото


      Светская львица Кортни Кардашян в образе "ангела" Victoria's Secret
      Светская львица Кортни Кардашян в образе певицы Арианы Гранде


      Светская львица Хлои Кардашян с дочкой Тру в костюмах единорогов


      Донька Хлої Тру в костюмі єдинорога


      Дочь Хлои Тру в костюме свинки


      Хайди Клум и Том Каулитц в образах троллей Шрека и принцессы Фионы

      Читайте также: Какой необычный костюм надела Хайди Клум на Хэллоуин: впечатляющее перевоплощение


      Рианна в жутком костюме с ярким гримом


      Певица и экс-участница группы Spice Girls Мелани Браун в образе Виктории Бекхэм


      Семья Джессики Альбы в костюмах единорогов и жирафов


      Певица Рита Ора в костюме представительницы королевского двора

      Теги: Мода LifeStyle Хэллоуин Spice Girls Рианна Виктория Бекхэм Кайли Дженнер Ким Кардашян Victoria's Secret Джиджи Хадид Белла Хадид
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      сегодня , 14:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сегодня , 13:00 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
      сегодня , 12:00 Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
      Артем Овдієнко
      Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      сегодня , 11:30 Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      Тетяна Острікова
      Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      сегодня , 11:00 Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      Олена Булан
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук