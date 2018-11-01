Хэллоуин 2018: как мировые знаменитости отмечали праздник – фото лучших костюмов

В ночь с 31 октября на 1 ноября отгремел один из самых популярных праздников в мире, в частности, в США – праздник Хэллоуина. Самые известные звезды Голливуда, модной и музыкальной индустрий, демонстрировали свои дорогие и потрясающие костюмы, которыми щеголяли в сети Instagram.

Хоть празднование Хэллоуина началось еще на выходных, поскольку День всех святых выпал на среду, то есть в будний день, но в звезд нашлось время в своем графике на посещение пышных вечеринок. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас и много других американских городов стали эпицентром самых громких празднований Хэллоуина в США, а концентрация сбора самых популярных знаменитостей просто зашкаливала.

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Семья сестер Кардашян, Джастин Тимберлейк, сестры Хадид, Рита Ора, Хайди Клум, Виктория Бекхэм, Рианна, Софи Тернер и десятки других звезд поразили своими невероятными перевоплощениями, которые фанаты и их коллеги будут помнить еще долго.

Предлагаем самим взглянуть, чем удивили знаменитости в жуткую ночь Хэллоуина-2018.



Актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас в образе Мортисии и Гомеса Аддамсов​



Актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас в образе Мортисии и Гомеса Аддамсов



Модель Белла Хадид и певец The Weeknd в невероятных образах героев мультфильма "ужас перед Рождеством"



Модель Белла Хадид и певец The Weeknd в невероятных образах героев мультфильма "ужас перед Рождеством"



Модель Белла Хадид и певец The Weeknd в невероятных образах героев мультфильма "ужас перед Рождеством"

Модель Алессандра Амбросио в образе ниньдзя с дочкой Аней в образе героя видеоигры Марио

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Дочь модели Алессандры Амбросио с подружкой в образах жутких близнецов из фильма "Сияние" (1980)​



Актриса Риз Уизерспун с семьей в образах вампиров



Певец Джастин Тимберлейк с женой и сыном в образах игрушечной семьи Lego



Модель Деми Роуз в образе героини видеоигры Mortal Kombat​



Модель Деми Роуз в образе героини видеоигры Mortal Kombat​



Модель Джиджи Хадид в образе жуткой тыквы​



Модель Джиджи Хадид в образе жуткой тыквы



Дизайнер Виктория Бекхэм в образе бешеного зайца



Дизайнер Виктория Бекхэм в образе бешеного зайца​



Дизайнер Виктория Бекхэм с сыном в масках из фильма "V значит Вендетта" (2005)​



Сестры Кардашян-Дженнер в костюмах "ангелов" Victoria's Secret



Сестры Кардашян-Дженнер в костюмах "ангелов" Victoria's Secret​



Светская львица Ким Кардашян в образе "ангела" Victoria's Secret​



Сын Ким Кардашян Сейнт и дочь Кортни Кардашян Панелопа в одежде Yeezy

Светская львица Кайли Дженнер в образе "ангела" Victoria's Secret​



Светская львица Кайли Дженнер в образе "ангела" Victoria's Secret​



Светская львица Кайли Дженнер с дочерью Сторми в образах тучки и молнии

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Светская львица Кортни Кардашян в образе "ангела" Victoria's Secret

Светская львица Кортни Кардашян в образе певицы Арианы Гранде



Светская львица Хлои Кардашян с дочкой Тру в костюмах единорогов



Донька Хлої Тру в костюмі єдинорога



Дочь Хлои Тру в костюме свинки



Хайди Клум и Том Каулитц в образах троллей Шрека и принцессы Фионы

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Рианна в жутком костюме с ярким гримом



Певица и экс-участница группы Spice Girls Мелани Браун в образе Виктории Бекхэм



Семья Джессики Альбы в костюмах единорогов и жирафов



Певица Рита Ора в костюме представительницы королевского двора