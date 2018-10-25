Хэллоуин 2018 будут праздновать в мире в ночь с 31 октября на 1 ноября. Присоединяются к празднованию и в Украине. Куда пойти в Киеве, чтобы отпраздновать Хэллоуин – читайте в материале.

Хеллоуин начали праздновать в виде мистического ритуала в Средневековой Европе, однако сейчас Хэллоуин превратился в самое ожидаемое событие года с маскарадом для детей, подростков и взрослых. Большинство стран устраивают тематические мероприятия, чтобы сделать этот день максимально запоминающимся.

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Рассказываем о самых интересных мероприятиях на Хэллоуин 2018 в Киеве.

Безумная ночь с Mount Kimbie (dj-set), The Bug & Miss Red

Любишь диджей-сеты и вечеринку на всю ночь? 2 ноября в кинопавильоне Вацлава Гавела вы встретите жуткие декорации на улице, качели внутри павильона и проекции на кровавом баре. На Хэллоуин стоит надеть тематический костюм, а на месте вам сделают бесплатный грим.

Английский электронный дуэт Mount Kimbie закрутит в водоворот R & B, хип-хопа и даже госпела. The Bug – также английский артист представил миру дарк-даб, джазкор и индастриал хип-хоп. Компанию ему составит удивительная вокалистка Miss Red. Знакомы с такими музыкальными стилями? Тогда это событие именно для тебя.

Начало: 22:00

Стоимость: 450 грн

Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша

Halloween в музее Ханенко

27 октября музей обещает провести жуткую экскурсию и интересные квесты. Квесты подходят семьям с детьми и компаниям друзей любого возраста. Вход в музей в костюмах – свободный!

Начало: 10:30

Стоимость: 35 грн. + входной билет в экспозиции (50 грн / взрослые, 25 грн студенты, 18 грн школьники и студенты).

Хэллоуин в музее Ханенко

Halloween 2018: Оно возвращается!

26 октября для фанатов творчества Стивена Кинга и фильма "Оно" в киевском клубе Tao Event Hall устроят вечеринку. Шоу-программа будет состоять из диджей-сетов, конкурсов и танцев. Среди всех встретите клоуна Пеннивайса. Если же вы сами оденете костюм клоуна – вход бесплатный.

Начало: 22:00

Стоимость: 100 гривен

На Хэллоуин вернется "Оно"

Просмотр фильма Хэллоуин 2018

Хэллоуин – удачное время для просмотра фильма о маньяке-убийце в День всех святых в киевском кинотеатре "Планета Кино". Фильм ужасов "Хэллоуин" станет пятым продолжением оригинальной одноименной ленты, вышедшей в 1978 году. События в новом фильме будут разворачиваться спустя 40 лет после показанных в первой части. Актриса Джейми Ли Кертис, снимавшаяся в большинстве фильмов франшизы, вернется на экран.

Начало: с 25 октября

Стоимость: от 70 грн

На Хэллоуин стоит посмотреть фильм о маньяке-убийце

Бал Воланда

В галерее D12 на балу у Воланда 31 октября будет царить знаменитая атмосфера булгаковской истории, вечной и мистической. Вас ожидает шоу-балет грешниц, сеанс черной магии, мистический коктейль от бармена и многое другое.

Начало: 20:00

Стоимость: 700 грн

Бал Воланда на Хеллоуин в Киеве

Halloween Horror Night 2018

28 октября клуб Bingo приглашает на самый масштабный андеграундный Хэллоуин в Киеве. Вас ждут 12 часов электронной музыки, яркие наряды, неожиданные маски и зловещий грим, фотозонs, ярмарка и конкурс костюмов. На сцене выступят: Komissiya, Предсмертная кадриль, Shadazz, Respect Your Mom и другие.

Начало: 17:00

Стоимость: 200 грн

Андеграундный Хэллоуин в Киеве приглашает всех желающих

Экскурсия на Лысую гору в честь праздника Halloween

31 октября Лысая гора в Киеве будет пользоваться особым спросом. Это место славится плохими отзывами, поэтому Хэллоуин – удачное время, чтобы его посетить. На горе можно будет посидеть у костра, погадать на руке и почувствовать себя участником шабаша.

Начало: 19:00

Стоимость: 250 грн

Экскурсия на Лысую гору на Хэллоуин

Пешеходный квест "Охотники за привидениями"

На Михайловской площади 27-28 октября любителей квестов на Хэллоуин ждет тематический сюрприз. Вам подготовили жуткие приключения и ужасные награды в случае победы. Все подробности участия можно найти в социальных сетях.

Начало: 11:00

Стоимость: бесплатно

Квест "Охотники за привидениями" в Киеве