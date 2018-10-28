Хэллоуин 2018: Леся Никитюк подготовила образ обольстительной Мэрилин Монро

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин. Однако часто праздничные вечеринки проходят всю неделю перед самой страшной ночью. Так, некоторые украинские знаменитости уже успели показать свои жуткие образы.

К примеру, Леся Никитюк опубликовала на своей странице яркие фото с празднования Хэллоуина в Instagram.

Читайте также: Хэллоуин 2018: Даша Астафьева снялась в жуткой фотосессии с Потапом

Телеведущая подготовила один из самых культовых образов американского кинематографа – Мэрилин Монро. Никитюк сделала фирменный яркий макияж актрисы с акцентом на глаза и на красные губы. Однако из-за празднования Хэллоуина помада была размазана, а на теле были имитированы синяки и царапины.

Леся надела короткое белое платье и туфли-лодочки от Dior. Свой образ звезда дополнила клатчем в тон к платью и стильными лаконичными украшениями.

"Это была фантастическая Хэллоуинская ночь", – прокомментировала свой снимок Леся.



Леся Никитюк в образе Мэрилин Монро для Хэллоуина 2018 / Instagram



Леся Никитюк в образе Мэрилин Монро для Хэллоуина 2018 / Instagram



Леся Никитюк в образе Мэрилин Монро для Хэллоуина 2018 / Instagram



Леся Никитюк в образе Мэрилин Монро для Хэллоуина 2018 / Instagram