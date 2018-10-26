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      Куда пойти на Хэллоуин 2018: афиша событий во Львове

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      Куда пойти на Хэллоуин 2018 во Львове
      Куда пойти на Хэллоуин 2018 во Львове / blog.chsbuffalo.org

      В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин. Этот праздник набирает популярность и в Украине. В крупных городах организуют различные вечеринки и тематические события. Куда пойти во Львове, чтобы отпраздновать Хэллоуин – читайте нашу афишу событий.

      Хэллоуин во Львове начнут праздновать уже на этих выходных, 26-28 октября.

      Читайте также: Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018: афиша мероприятий

      Киноночь в Хэллоуин

      "Кинопалац" предлагает зрителям киноночь из трех фильмов: "DZIDZIO Первый Раз" (комедия), "Хэллоуин" (триллер, ужасы), "Страшилки 2: Призраки Хэллоуина "(комедия, приключения, ужасы).

      Где: Театральная, 22

      Когда: 27 октября, 23:55 – 05:30

      Стоимость: первые 100 билетов по 150 грн.

      Сеть Multiplex также приглашает на "Ночь ужасов", в программе: лента "Хэллоуин", "Оно" и "Ловушка".

      Где: Кульпарковская, 226а

      Когда: 27 октября

      Стоимость: от 40 до 80 грн

      Киноночь в Multiplex

      Хэллоуин для детей

      Для самых младшеньких также есть развлечения. "Детская планета" предлагает развлекательную программу для малышей с самого раннего возраста. Также организаторы предлагают тематическую фотозону и конкурс на лучший костюм.

      Где: улица Газовая, 30А

      Когда: 27 октября – 28 октября, время: 10:00 – 21:00

      Стоимость: детский билет-190 грн

      Мастер-класс на тему "Хэллоуин"

      Еще одно событие для детей, где малышам проведут мастер-класс от Art-studio "Творча кухня" по рисованию на тематику "Хэллоуин".

      Когда: 27 октября, время 15:30 – 17:30

      Где: Черновола, 67 г

      Стоимость: 250 грн

      Вечеринки

      Боишься ли ты тьмы?

      Ценители отборной драйвовой музыки соберутся на вечеринку в ночной клуб !FESTrepublic.

      Где: Старознесенська, 24-26

      Когда: 31 октября, 21:00

      Стоимость: первые 50 билетов – 50 грн, стоимость следующих – 100 грн, в день события – 150 грн.

      Вечеринка в !FESTrepublic

      Танцы в подземелье

      Это будет костюмированная вечеринка в подземелье! Любители drum & bass соберутся именно там.

      Где: Клепаровская, 18

      Когда: 27 октября, начало в 23.00

      Стоимость: 150 грн на входе, предпродажа 120 грн

      Вечеринка в "Хмельном доме Роберта Домса"

      Теги: LifeStyle Новости Украины Новости культуры Новости Львова Хэллоуин Афиша
      Источник: 24 Канал
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