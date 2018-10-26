Куда пойти на Хэллоуин 2018: афиша событий во Львове
В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин. Этот праздник набирает популярность и в Украине. В крупных городах организуют различные вечеринки и тематические события. Куда пойти во Львове, чтобы отпраздновать Хэллоуин – читайте нашу афишу событий.
Хэллоуин во Львове начнут праздновать уже на этих выходных, 26-28 октября.
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Киноночь в Хэллоуин
"Кинопалац" предлагает зрителям киноночь из трех фильмов: "DZIDZIO Первый Раз" (комедия), "Хэллоуин" (триллер, ужасы), "Страшилки 2: Призраки Хэллоуина "(комедия, приключения, ужасы).
Где: Театральная, 22
Когда: 27 октября, 23:55 – 05:30
Стоимость: первые 100 билетов по 150 грн.
Сеть Multiplex также приглашает на "Ночь ужасов", в программе: лента "Хэллоуин", "Оно" и "Ловушка".
Где: Кульпарковская, 226а
Когда: 27 октября
Стоимость: от 40 до 80 грн
Киноночь в Multiplex
Хэллоуин для детей
Для самых младшеньких также есть развлечения. "Детская планета" предлагает развлекательную программу для малышей с самого раннего возраста. Также организаторы предлагают тематическую фотозону и конкурс на лучший костюм.
Где: улица Газовая, 30А
Когда: 27 октября – 28 октября, время: 10:00 – 21:00
Стоимость: детский билет-190 грн
Мастер-класс на тему "Хэллоуин"
Еще одно событие для детей, где малышам проведут мастер-класс от Art-studio "Творча кухня" по рисованию на тематику "Хэллоуин".
Когда: 27 октября, время 15:30 – 17:30
Где: Черновола, 67 г
Стоимость: 250 грн
Вечеринки
Боишься ли ты тьмы?
Ценители отборной драйвовой музыки соберутся на вечеринку в ночной клуб !FESTrepublic.
Где: Старознесенська, 24-26
Когда: 31 октября, 21:00
Стоимость: первые 50 билетов – 50 грн, стоимость следующих – 100 грн, в день события – 150 грн.
Вечеринка в !FESTrepublic
Танцы в подземелье
Это будет костюмированная вечеринка в подземелье! Любители drum & bass соберутся именно там.
Где: Клепаровская, 18
Когда: 27 октября, начало в 23.00
Стоимость: 150 грн на входе, предпродажа 120 грн
Вечеринка в "Хмельном доме Роберта Домса"