В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин. Этот праздник набирает популярность и в Украине. В крупных городах организуют различные вечеринки и тематические события. Куда пойти во Львове, чтобы отпраздновать Хэллоуин – читайте нашу афишу событий.

Хэллоуин во Львове начнут праздновать уже на этих выходных, 26-28 октября.

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Киноночь в Хэллоуин

"Кинопалац" предлагает зрителям киноночь из трех фильмов: "DZIDZIO Первый Раз" (комедия), "Хэллоуин" (триллер, ужасы), "Страшилки 2: Призраки Хэллоуина "(комедия, приключения, ужасы).

Где: Театральная, 22

Когда: 27 октября, 23:55 – 05:30

Стоимость: первые 100 билетов по 150 грн.

Сеть Multiplex также приглашает на "Ночь ужасов", в программе: лента "Хэллоуин", "Оно" и "Ловушка".

Где: Кульпарковская, 226а

Когда: 27 октября

Стоимость: от 40 до 80 грн

Киноночь в Multiplex

Хэллоуин для детей

Для самых младшеньких также есть развлечения. "Детская планета" предлагает развлекательную программу для малышей с самого раннего возраста. Также организаторы предлагают тематическую фотозону и конкурс на лучший костюм.

Где: улица Газовая, 30А

Когда: 27 октября – 28 октября, время: 10:00 – 21:00

Стоимость: детский билет-190 грн

Мастер-класс на тему "Хэллоуин"

Еще одно событие для детей, где малышам проведут мастер-класс от Art-studio "Творча кухня" по рисованию на тематику "Хэллоуин".

Когда: 27 октября, время 15:30 – 17:30

Где: Черновола, 67 г

Стоимость: 250 грн

Вечеринки

Боишься ли ты тьмы?

Ценители отборной драйвовой музыки соберутся на вечеринку в ночной клуб !FESTrepublic.

Где: Старознесенська, 24-26

Когда: 31 октября, 21:00

Стоимость: первые 50 билетов – 50 грн, стоимость следующих – 100 грн, в день события – 150 грн.

Вечеринка в !FESTrepublic

Танцы в подземелье

Это будет костюмированная вечеринка в подземелье! Любители drum & bass соберутся именно там.

Где: Клепаровская, 18

Когда: 27 октября, начало в 23.00

Стоимость: 150 грн на входе, предпродажа 120 грн

Вечеринка в "Хмельном доме Роберта Домса"