10:10
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник

      65846 Читати новину українською
      Хелловин 2018
      Хелловин 2018 / AL.com

      Хэллоуин в 2018-м будут праздновать, традиционно, в ночь с 31 октября на 1 ноября. В Украине этот праздник с каждым годом приобретает все большую популярность, в частности, из-за ярких традиций.

      Люди одеваются в страшные костюмы на Хэллоуин и пугают прохожих. Но откуда взялся этот праздник?

      Читайте также: Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018: афиша мероприятий

      История Хэллоуина

      Хэллоуин происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых. Традиция возникла более 2000 лет назад. Древние кельты, жившие на территории современной Великобритании, делили год на две части – светлую и темную (лето и зиму). И когда темная часть меняла светлую (в конце октября), у кельтов начинались шумные гуляния – Самайн. Традиционными цветами Хэллоуина являются черный, символизирующий смерть и темноту ночи, и оранжевый – символ сбора урожая в уходящем году.

      Хелловін 2017
      Символические цвета Хэллоуина – черный и оранжевый

      После принятия христианства в IX веке 1 ноября начали отмечать День всех святых. Дата совпала с языческим Самайном. В английском языке этот день называется "All Hallow's Eve" и если сократить, значит Halloween.

      Читайте также: Призраки ждут: топ-8 самых жутких замков Западной Украины, где можно встретить Хэллоуин

      В США Хэллоуин привезли эмигранты из Великобритании в конце ХХ века. Сегодня массово в мире этот день отмечают в Великобритании, Ирландии, США и Канаде. В Соединенных Штатах не будучи государственным праздником, Хэллоуин уступает разве что Рождеству по популярности.

      Традиции Хэллоуина

      Хэллоуин имеет многочисленные интересные традиции, которые передаются из года в год. Дети переодеваются в страшные костюмы и ходят по домам соседей, выпрашивая сладости. Всем хорошо известна знаменитая фраза из американских фильмов: "Конфеты или смерть!".

      Хелловін 2017
      Неизменный лозунг Хэллоуина – "Конфеты или смерть"

      Сегодня традиции переодевания в страшные костюмы взяли и взрослые. Страшный макиаж, костюм привидения или какого-то чудовища, а еще лучше, чтобы на одежде было побольше "крови", жуткий тембр голоса – и вы готовы к вечеринке на Хэллоуин! Кстати, праздник стал в Украине настолько популярным, что вечеринки на Хэллоуин устраивает чуть ли не каждый ресторан в Киеве и других крупных городах.

      На Хэллоуин также украшают дома тыквами, искусственной паутиной и другими тематическими декорациями. В такой страшно атмосфере рассказывают страшные истории и просматривают фильмы ужасов.

      Читайте также: Будет страшно. 10 жутких фильмов для Хэллоуина

      Особой традицией является вырезание фонаря из тыквы на Хэллоуин. По легенде, ирландский кузнец по имени Джек сумел дважды обмануть самого дьявола и взять с него обещание отказаться от посягательства на его душу. Это ограждало кузнеца от попадания после смерти в ад, однако, и в рай он не попал и был вынужден скитаться по земле в ожидании Судного дня. Свой путь Джек освещал кусочком угля, который прятал от непогоды внутри пустой тыквы. На английском тыква со свечой внутри так и называется – Jack-o-Lantern, что означает "фонарь Джека".

      Хелловін 2017
      Тыкву на Хэллоуин 2018 легко сделать своими руками

       

       

      Теги: LifeStyle Новости США Хэллоуин Традиции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится
      сегодня , 10:00 Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится
      Павло Казарін
      Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня , 09:00 Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      65843
      Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      сегодня , 08:40 Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      Андрій Воропаєв
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 октября , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Команда Трампа контактировала с российской разведкой во время избирательной кампании, – NYTimes
       15 февраля 2017 , 07:14
      Выборы во Франции: как происходит первый тур голосования
       23 апреля 2017 , 19:23
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук