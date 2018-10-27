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      Хэллоуин 2018: рецепты нереально вкусных и жутких блюд с видео

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      Рецепты на Хэллоуин 2018 с видео
      Рецепты на Хэллоуин 2018 с видео / 24 Канал

      Страшный Хэллоуин в 2018 году уже не за горами – традиция празднования распространилась и в нашей стране. Для празднования важно все – костюм, грим, декорации дома и конечно же – еда. В этот день она должна быть вкусной и, конечно же, должна пугать и удивлять ваших гостей.

      Когда речь заходит о Хэллоуине, конечно в голову приходят образы вампиров, летучих мышей, Джека Скеллингтона, который украл Рождество в легендарной картине Тима Бертона "Кошмар перед Рождеством", пауков и всего-всего, что позволяет ваша фантазия.

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      Помните главный лозунг Хэллоуина – конфеты или смерть? Традиционно детям, которые ходят из дома в дом, раздают именно сладости. Поскольку этот праздник традиционно проходит осенью, то главные ингредиенты – это яблоки и тыква. Хотя сегодня не обязательно готовить только из этих продуктов, потому что еда на столе, в первую очередь, должно быть жуткой. Это, наверное, единственный день в году, когда за черный бисквит или "кровавый" десерт – вам скажут "спасибо".

      Специально к Хэллоуину-2018 мы подготовили для вас 10 нереально вкусных и страшных блюд, которые украсят ваш стол. Все блюда довольно легко повторить дома, а выражение лица ваших друзей, которые и будут это пробовать, – поверьте, будет бесценным. Обещаем, что ваши десерты не принесут вам смерти :)

      Печенье "Джек Скеллингтон"

      Есть так много замечательных персонажей, которые воплощают дух Хэллоуина: призрак Каспер, вся семейка Аддамсов, Франкенштейн ... Список очень длинный. Из них Джек Скелингтон – самый любимый. Именно его лицо вырезают из тыкв. Такого "тыквенного короля" ставят почти в каждом доме. И Джек может стать вкусным десертом – так, для приготовления используют простые ингредиенты, это один из самых простых рецептов.

      Рецепт печива

      Рецепт печенья "Джек Скеллингтон"

      Ингредиенты:
      - печенье Oreos (его можно заменить на более бюджетное круглое печенье-сэндвич)
      - палочки для леденцов (можно заменить на бамбуковые палочки для шашлыков)
      - кокосовое масло
      - зубочистка
      - белый и черный шоколад
      - черная лента для декорирования

      Приготовление:

      1. На каждую палочку наденьте печенье-сэндвич. Растопите белый шоколад с кокосовым маслом. Если такого масла нет, вы можете использовать обычное сливочное масло. Каждое печенье окуните в белый шоколад, чтобы он равномерно покрыл печенье. Положите печенье в холодильник на 10-15 минут, чтобы шоколад полностью застыл.

      2. Растопите черный шоколад. Вместо шоколада можно использовать пищевой краситель. Зубочистку обмакните в шоколад и нарисуйте на каждом печенье глаза, рот и нос. Помните, что рот у Джека был зашитым, поэтому не забудьте разделить линию рта маленькими вертикальными линиями.

      3. Положите печенье снова в холодильник, чтобы полностью застыл шоколад. Затем возьмите черную ленту и завяжите бантик на каждой палочке (выше к самому печенья). Ешьте и наслаждайтесь!

      Рецепт печенья на Хэллоуин: видео

       

      Печенье "Кровавая улыбка Дракулы"

      Печенье выглядит нагло, но не настолько отвратительно, чтобы отказаться его есть. Всем сразу понятно, что для приготовления используют печенье. А жуткие зубы. Обычный зефир! А красная кровь? Люди, это всего лишь мороженое. Что может быть вкуснее мороженое с печеньем и зефиром?

      Рецепт печива

      Рецепт печенья "Кровавая улыбка Дракулы"

      Ингредиенты:
      - печенье (можно приготовить самостоятельно, или купить готовое, главное не выбирать очень хрупкое)
      - мини-зефир
      - ванильное мороженое
      - красный пищевой краситель
      - миндальные хлопья для декорирования

      Приготовление:

      1. Разрежьте печенье наполовину. Для этого лучше купить большое печенье, которое не очень крошится. Добавьте к мороженому красный краситель. Намажьте каждую половинку печенья "кровавым мороженым".

      2. На одну половинку печенья выставьте мини-зефир. Это и будут зубы Дракулы. Накройте другой половинкой печенья. Чтобы сделать клыки – вставьте между зефирками хлопья из миндаля. И подавайте к столу! Учитывайте, что мороженое может таять. Поэтому такое печенье лучше не готовить заранее, а подавать сразу.

      Рецепт печенья к Хэллоуину "Кровавая улыбка Дракулы": видео

       

      Брауни "Тыквенные поле"

      Тыква – это неотъемлимый атрибут Хэллоуина. Если вы уже успели вырезать жуткую улыбку Джека и поставили "тыквенного короля" отпугивать злых духов, то самое время приготовить брауни, на котором будут расти маленькие тыквочки.

      Рецепт брауні до Хелловіну

      Рецепт брауни к Хэллоуину "Тыквенные поле"

      Ингредиенты:
      - брауни (готовить брауни можете по нашему рецепту)
      - белый шоколад
      - кокосовое масло (можно заменить на сливочное масло)
      - зеленый пищевой краситель
      - шоколадное печенья (для крошек)
      - конфеты в виде тыкв
      - черный шоколад

      Приготовление:

      1. Испеките шоколадный брауни. Возьмите черный шоколад и растопите его на водяной бане со сливочным маслом. Смажьте шоколадной глазурью ваш брауни. Измельчите шоколадное печенье и посыпьте им брауни. Теперь у вас есть красивое и плодородное поле.

      2. Белый шоколад растопите с кокосовым маслом (или сливочным маслом) и добавьте зеленый краситель. Теперь нам есть чем рисовать зеленые листочки. Нанесите "зеленый" шоколад хаотичными линиями по брауни.

      3. Конфеты в виде тыкв выставьте на готовое "поле". Разрежьте ваш брауни на куски и подавайте к столу.

      Рецепт брауни к Хэллоуину "Тыквенные поле": видео

       

      Печенье "Мумия"

      Вампиры, тыквы и Джек точно будут на каждом праздничном столе. А как насчет мумий? Это куда интереснее даже! Это печенье готовится по принципу печенья с Джеком.

      Рецепт печива до Хелловіну

      Рецепт печенья к Хэллоуину "Мумия"

      Ингредиенты:
      - печенье в виде орешков (можно заменить на овальное печенье-сэндвичи)
      - трубочки для питья (можно заменить на бамбуковые палочки для шашлыков)
      - черный шоколад
      - кокосовое масло (или сливочное масло)
      - глазурь из белого шоколада

      Приготовление:

      1. На каждую палочку оденьте печенье. Растопите черный шоколад с кокосовым маслом (или сливочным маслом). Погрузите каждое печенье в шоколад и поставьте в холодильник на 10-15 минут, чтобы шоколад застыл.

      2. Приготовьте глазурь из белого шоколада. Для этого растопите шоколад на водяной бане с добавлением пудры, сливочного масла и одной ложки молока. У вас должен получиться довольно густая масса. С помощью кондитерского шприца нанесите глазурь горизонтальными полосками на каждое печенье.

      3. Глаза у мумий сделайте из мини-конфет M&M's. Чтобы их закрепить – используйте черный шоколад. Зрачки также сделайте из капельки черного шоколада.

      Рецепт печенья к Хэллоуину "Мумия": видео

       

      Тыквенный пирог "Джек Скеллингтон"

      Рецепт гарбузового пирога до Хелловіну

      Рецепт тыквенного пирога к Хэллоуину "Джек Скеллингтон"

      Ингредиенты:
      - слоеное тесто (для закрытого пирога)
      - пюре из тыквы
      - два яйца
      - 1/4 ч. Л соли
      - 1/2 ч. Л. корицы
      - 1/2 ч. Л. мускатного ореха
      - 1/2 ч. Л. имбиря
      - сгущенное молоко (сырое)
      - карамельный соус

      Приготовление:

      1. Для приготовления тыквенного пюре возьмите среднюю тыква, очистите её от кожуры, порежьте на небольшие кусочки и запеките до готовности. Готовую тыкву перемешайте в блендере до однородной массы.

      2. Дайте пюре остыть, добавьте туда соль, специи и сгущенное молоко. Добавьте яйца и хорошо перемешайте.

      3. Выложите слоеное тесто в форму, а затем выложите начинку из пюре. Поверх тыквенного пюре полейте карамельным соусом. Для карамельного соуса возьмите сахар, залейте его водой и поставьте на огонь. Ни в коем случае не мешайте! Так сахар кристаллизуется и вы получите только леденец. Дождитесь пока масса не станет светло-коричневого цвета. Снимите с огня, введите туда теплые сливки и сливочное масло и хорошо перемешайте.

      4. Накройте пирог слоеный тестом. На верхушке аккуратно вырежьте глаза, нос и рос Джека. Заклейте края пирога. Выпекайте в духовке 15-20 минут до готовности. Затем достаньте пирог, накройте его фольгой и выпекайте еще 20-30 минут. Это нужно для того, чтобы "лицо" Джека было бледным, как и в мультике.

      Рецепт тыквенного пирога к Хэллоуину "Джек Скеллингтон": видео

       

      Фаршированный перец "Светильник Джека"

      Рецепт фаршированого перцю на Хелловін

      Рецепт фаршированного перца на Хэллоуин "Светильник Джека"

      Ингредиенты:
      - 4 оранжевых перцев
      - оливковое масло
      - соль и перец
      - мелко нарезанная одна луковица
      - 2 зубчика чеснока
      - фарш
      - 1 стакан приготовленного риса
      - помидоры
      - куриный бульон
      - твердый сыр

      Приготовление:

      1. Смажьте сковороду маслом, добавьте мелко нарезанный лук. чеснок и фарш. Посолите и поперчите. Добавьте куриный бульон и помидоры. Если это свежие помидоры – то снимите с них кожицу. Тушите до готовности.

      2. Добавьте в фарш стакан сваренного риса и натертый сыр. Хорошо перемешайте.

      3. У каждого перца обрежьте верхушку и вырежьте глаза, нос и рот. Внутри перец очистите от семян. Выложите в перец начинку, посыпьте сверху тертым сыром и закройте верхней частью.

      4. Выложите перец в форму, залейте все куриный бульоном (чтобы он покрывал перец на 2-3 сантиметра). Закройте форму фольгой и выпекайте 30-45 минут до готовности перца. Он должен стать мягкий, если вы будете его прокалывать.

      Рецепт фаршированного перца на Хэллоуин "Светильник Джека": видео

       

      Пицца "Призраки"

      Этот рецепт специально для тех, кто будет готовить для детей и вместе с ними. Он очень простой и одновременно будет интересным для ваших детей. Помните, призрак Каспера? А как насчет пиццы с призраками?

      Рецепт піци на Хелловін з примарами

      Рецепт пиццы на Хэллоуин с призраками

      Ингредиенты:
      - 8 булочек для бургеров
      - 16 кусочков моцареллы
      - маслины
      - маринад из помидоров (можно заменить на любой любимый соус)

      Приготовление:

      1. Разрежьте булочки на половину. Каждую булочку покройте слоем маринада или соусом. Из кусочков моцареллы вырежьте "призраков". Вы можете использовать формочки или просто фигурку из бумаги.

      2. Нарежьте мелко маслины – это будут глаза призраков. На каждую булочку выложите "призрак" и по кусочку маслин.

      3. Запекайте в духовке 10-15 минут.

      Рецепт пиццы на Хэллоуин с призраками: видео

       

      Тыквенный пунш

      Когда речь заходит о напитках, то первое, что приходит на ум – это шприцы с красным вином. Но это так банально! Главное в подаче напитков – опять же, их вид. А что может быть лучше тыквы и медленно вытекающий из неё дым? Если вы думаете, что это сложно повторить дома – то вы очень ошибается. Весь секрет – в сухом льду.

      Рецепт гарбузового пуншу на Хелловін

      Рецепт тыквенного пунша на Хэллоуин

      Ингредиенты:
      - 750 мл рома
      - стакан апельсинового сока
      - стакан лимонного сока
      - 1/2 чашки тыквенного пюре
      - палочки корицы
      - 1/2 стакана сахара
      - 1/2 стакана воды
      - гвоздика 6 шт
      - звездочка аниса
      - мускатный орех

      Для подачи:
      - сухой лед (килограмм такого льда стоит 30-40 гривен)
      - большую тыкву
      - кастрюля, которая поместится в тыкву

      Сухий лід – це дуже ефектна подача напоїв

      Сухой лед – это очень эффектная подача напитков

      Совет: вам не обязательно готовить тыквенный пунш именно по этому рецпту. Вы можете приготовить ваш любимый напиток, он может быть и безалкогольным. Весь секрет –именно в подаче.

      Приготовление:

      1. Сначала приготовьте сироп. Поставьте кастрюлю на средний огонь и положите специи корицу, гвоздику, анис и мускатный орех. Когда специи отдадут свой аромат добавьте сахар и воду. Мешайте до того состояния, пока растворится сахар. Прокипятите 10 минут и процедите через сито и остудите до комнатной температуры.

      2. Смешайте в большой миске ром, апельсиновый и лимонный соки, сироп и тыквенное пюре. Хорошо перемешайте и процедите через сито.

      3. Возьмите большую тыкву, в который поместится ваша кастрюля (но между стенками тыквы и кастрюли должно быть небольшое пространство). Очистите среду тыквы, выложите внизу сухой лед. Поставьте кастрюлю.

      Сухий лід можна в придбати в магазинах, його ціна – 30-40 грн за кілограм

      Сухой лед можно в приобрести в магазинах, его цена – 30-40 грн за килограмм

      4. Залейте напиток в кастрюлю. Перед подачей медленно заливайте горячую воду между стенками кастрюли, чтобы она попала на сухой лед. Именно это позволит создать эффект дыма. Чтобы эффект длился дольше – сухой лед нужно будет менять время от времени.

      Леденцы с кровью вампира

      Рецепт льодяників на Хелловін з кров'ю вампіра

      Рецепт леденцов на Хэллоуин с кровью вампира

      Ингредиенты (на 12 леденцов):
      - 2 чашки сахара
      - 4 ст.л кукурузного сиропа
      - красный пищевой краситель
      - палочки для леденцов

      Приготовление:

      1. В кастрюле перемешайте сахар, кукурузный сироп и 1/4 стакана воды и включите маленький огонь. Подождите пока сахар полностью растворится, при этом мешайте сироп.

      2. Положите на противень бумагу для выпечки и разложите на нем палочки для леденцов. Массу для леденцов можно разливать в формочки или просто выкладывать ложкой на пергамент. В каждый леденец добавьте по две-три капли пищевого красителя. По желанию –можете нарисовать узоры зубочисткой. Когда масса начнет застывать – прикрепите к низу палочки.

      3. Поставьте в холодильник до полного застывания.

      Пончики-вампиры

      Рецепт пончиків на Хелловін

      Рецепт пончиков на Хэллоуин

      Ингредиенты:
      - 1 стакан кефира
      - яйцо 1 шт
      - 1 ч.л. соды
      - сахар, соль
      - растительное масло для жарки
      - 1 стакан муки

      Для подачи:
      - черный шоколад
      - белый шоколад
      - красный краситель
      - накладные зубы вампира (несъедобный ингредиент)
      - накладные глаза или мини-конфеты M & M's

      Приготовление:

      1. Добавьте в кефир яйца, соль и сахар. Затем добавьте соду и ложку растительного масла. Просейте муку и хорошо перемешайте тесто, оно должно стать гладким и эластичным.

      2. Поделите тесто пополам и раскатайте его скалкой. Высота – около половины сантиметра. Выдавите пончики – например большим стаканом и крышкой от бутылки. Размер крышки должно подходить под размер зубов. Дайте пончикам немного отдохнуть – 10-15 минут на доске, которая усыпана мукой.

      3. Пожарьте пончики в большом количестве масла. В каждый пончик поместите зубы, сверху полейте черным шоколадом. А "кровь" сделайте из растопленного белого шоколада с красным пищевым красителем. Также наклейте глаза – советуем их сделать с мини-конфет M&M's.

      This is Halloween, this is Halloween
      Pumpkins scream in the dead of night!


      Источник: https://www.amalgama-lab.com/songs/m/marilyn_manson/this_is_halloween.html
      Лингво-лаборатория «Амальгама»: www.amalgama-lab.com/
      Автор: Елена Булан
      Теги: Новости Украины LifeStyle Статьи Хэллоуин Food and Drinks
      Источник: 24 Канал
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