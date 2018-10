Страшный Хэллоуин в 2018 году уже не за горами – традиция празднования распространилась и в нашей стране. Для празднования важно все – костюм, грим, декорации дома и конечно же – еда. В этот день она должна быть вкусной и, конечно же, должна пугать и удивлять ваших гостей.

Когда речь заходит о Хэллоуине, конечно в голову приходят образы вампиров, летучих мышей, Джека Скеллингтона, который украл Рождество в легендарной картине Тима Бертона "Кошмар перед Рождеством", пауков и всего-всего, что позволяет ваша фантазия.

Помните главный лозунг Хэллоуина – конфеты или смерть? Традиционно детям, которые ходят из дома в дом, раздают именно сладости. Поскольку этот праздник традиционно проходит осенью, то главные ингредиенты – это яблоки и тыква. Хотя сегодня не обязательно готовить только из этих продуктов, потому что еда на столе, в первую очередь, должно быть жуткой. Это, наверное, единственный день в году, когда за черный бисквит или "кровавый" десерт – вам скажут "спасибо".

Специально к Хэллоуину-2018 мы подготовили для вас 10 нереально вкусных и страшных блюд, которые украсят ваш стол. Все блюда довольно легко повторить дома, а выражение лица ваших друзей, которые и будут это пробовать, – поверьте, будет бесценным. Обещаем, что ваши десерты не принесут вам смерти :)

Печенье "Джек Скеллингтон"

Есть так много замечательных персонажей, которые воплощают дух Хэллоуина: призрак Каспер, вся семейка Аддамсов, Франкенштейн ... Список очень длинный. Из них Джек Скелингтон – самый любимый. Именно его лицо вырезают из тыкв. Такого "тыквенного короля" ставят почти в каждом доме. И Джек может стать вкусным десертом – так, для приготовления используют простые ингредиенты, это один из самых простых рецептов.

Рецепт печенья "Джек Скеллингтон"

Ингредиенты:

- печенье Oreos (его можно заменить на более бюджетное круглое печенье-сэндвич)

- палочки для леденцов (можно заменить на бамбуковые палочки для шашлыков)

- кокосовое масло

- зубочистка

- белый и черный шоколад

- черная лента для декорирования

Приготовление:

1. На каждую палочку наденьте печенье-сэндвич. Растопите белый шоколад с кокосовым маслом. Если такого масла нет, вы можете использовать обычное сливочное масло. Каждое печенье окуните в белый шоколад, чтобы он равномерно покрыл печенье. Положите печенье в холодильник на 10-15 минут, чтобы шоколад полностью застыл.

2. Растопите черный шоколад. Вместо шоколада можно использовать пищевой краситель. Зубочистку обмакните в шоколад и нарисуйте на каждом печенье глаза, рот и нос. Помните, что рот у Джека был зашитым, поэтому не забудьте разделить линию рта маленькими вертикальными линиями.

3. Положите печенье снова в холодильник, чтобы полностью застыл шоколад. Затем возьмите черную ленту и завяжите бантик на каждой палочке (выше к самому печенья). Ешьте и наслаждайтесь!

Рецепт печенья на Хэллоуин: видео

Печенье "Кровавая улыбка Дракулы"

Печенье выглядит нагло, но не настолько отвратительно, чтобы отказаться его есть. Всем сразу понятно, что для приготовления используют печенье. А жуткие зубы. Обычный зефир! А красная кровь? Люди, это всего лишь мороженое. Что может быть вкуснее мороженое с печеньем и зефиром?

Рецепт печенья "Кровавая улыбка Дракулы"

Ингредиенты:

- печенье (можно приготовить самостоятельно, или купить готовое, главное не выбирать очень хрупкое)

- мини-зефир

- ванильное мороженое

- красный пищевой краситель

- миндальные хлопья для декорирования

Приготовление:

1. Разрежьте печенье наполовину. Для этого лучше купить большое печенье, которое не очень крошится. Добавьте к мороженому красный краситель. Намажьте каждую половинку печенья "кровавым мороженым".

2. На одну половинку печенья выставьте мини-зефир. Это и будут зубы Дракулы. Накройте другой половинкой печенья. Чтобы сделать клыки – вставьте между зефирками хлопья из миндаля. И подавайте к столу! Учитывайте, что мороженое может таять. Поэтому такое печенье лучше не готовить заранее, а подавать сразу.

Рецепт печенья к Хэллоуину "Кровавая улыбка Дракулы": видео

Брауни "Тыквенные поле"

Тыква – это неотъемлимый атрибут Хэллоуина. Если вы уже успели вырезать жуткую улыбку Джека и поставили "тыквенного короля" отпугивать злых духов, то самое время приготовить брауни, на котором будут расти маленькие тыквочки.

Рецепт брауни к Хэллоуину "Тыквенные поле"

Ингредиенты:

- брауни (готовить брауни можете по нашему рецепту)

- белый шоколад

- кокосовое масло (можно заменить на сливочное масло)

- зеленый пищевой краситель

- шоколадное печенья (для крошек)

- конфеты в виде тыкв

- черный шоколад

Приготовление:

1. Испеките шоколадный брауни. Возьмите черный шоколад и растопите его на водяной бане со сливочным маслом. Смажьте шоколадной глазурью ваш брауни. Измельчите шоколадное печенье и посыпьте им брауни. Теперь у вас есть красивое и плодородное поле.

2. Белый шоколад растопите с кокосовым маслом (или сливочным маслом) и добавьте зеленый краситель. Теперь нам есть чем рисовать зеленые листочки. Нанесите "зеленый" шоколад хаотичными линиями по брауни.

3. Конфеты в виде тыкв выставьте на готовое "поле". Разрежьте ваш брауни на куски и подавайте к столу.

Рецепт брауни к Хэллоуину "Тыквенные поле": видео

Печенье "Мумия"

Вампиры, тыквы и Джек точно будут на каждом праздничном столе. А как насчет мумий? Это куда интереснее даже! Это печенье готовится по принципу печенья с Джеком.

Рецепт печенья к Хэллоуину "Мумия"

Ингредиенты:

- печенье в виде орешков (можно заменить на овальное печенье-сэндвичи)

- трубочки для питья (можно заменить на бамбуковые палочки для шашлыков)

- черный шоколад

- кокосовое масло (или сливочное масло)

- глазурь из белого шоколада

Приготовление:

1. На каждую палочку оденьте печенье. Растопите черный шоколад с кокосовым маслом (или сливочным маслом). Погрузите каждое печенье в шоколад и поставьте в холодильник на 10-15 минут, чтобы шоколад застыл.

2. Приготовьте глазурь из белого шоколада. Для этого растопите шоколад на водяной бане с добавлением пудры, сливочного масла и одной ложки молока. У вас должен получиться довольно густая масса. С помощью кондитерского шприца нанесите глазурь горизонтальными полосками на каждое печенье.

3. Глаза у мумий сделайте из мини-конфет M&M's. Чтобы их закрепить – используйте черный шоколад. Зрачки также сделайте из капельки черного шоколада.

Рецепт печенья к Хэллоуину "Мумия": видео

Тыквенный пирог "Джек Скеллингтон"

Рецепт тыквенного пирога к Хэллоуину "Джек Скеллингтон"

Ингредиенты:

- слоеное тесто (для закрытого пирога)

- пюре из тыквы

- два яйца

- 1/4 ч. Л соли

- 1/2 ч. Л. корицы

- 1/2 ч. Л. мускатного ореха

- 1/2 ч. Л. имбиря

- сгущенное молоко (сырое)

- карамельный соус

Приготовление:

1. Для приготовления тыквенного пюре возьмите среднюю тыква, очистите её от кожуры, порежьте на небольшие кусочки и запеките до готовности. Готовую тыкву перемешайте в блендере до однородной массы.

2. Дайте пюре остыть, добавьте туда соль, специи и сгущенное молоко. Добавьте яйца и хорошо перемешайте.

3. Выложите слоеное тесто в форму, а затем выложите начинку из пюре. Поверх тыквенного пюре полейте карамельным соусом. Для карамельного соуса возьмите сахар, залейте его водой и поставьте на огонь. Ни в коем случае не мешайте! Так сахар кристаллизуется и вы получите только леденец. Дождитесь пока масса не станет светло-коричневого цвета. Снимите с огня, введите туда теплые сливки и сливочное масло и хорошо перемешайте.

4. Накройте пирог слоеный тестом. На верхушке аккуратно вырежьте глаза, нос и рос Джека. Заклейте края пирога. Выпекайте в духовке 15-20 минут до готовности. Затем достаньте пирог, накройте его фольгой и выпекайте еще 20-30 минут. Это нужно для того, чтобы "лицо" Джека было бледным, как и в мультике.

Рецепт тыквенного пирога к Хэллоуину "Джек Скеллингтон": видео

Фаршированный перец "Светильник Джека"

Рецепт фаршированного перца на Хэллоуин "Светильник Джека"

Ингредиенты:

- 4 оранжевых перцев

- оливковое масло

- соль и перец

- мелко нарезанная одна луковица

- 2 зубчика чеснока

- фарш

- 1 стакан приготовленного риса

- помидоры

- куриный бульон

- твердый сыр

Приготовление:

1. Смажьте сковороду маслом, добавьте мелко нарезанный лук. чеснок и фарш. Посолите и поперчите. Добавьте куриный бульон и помидоры. Если это свежие помидоры – то снимите с них кожицу. Тушите до готовности.

2. Добавьте в фарш стакан сваренного риса и натертый сыр. Хорошо перемешайте.

3. У каждого перца обрежьте верхушку и вырежьте глаза, нос и рот. Внутри перец очистите от семян. Выложите в перец начинку, посыпьте сверху тертым сыром и закройте верхней частью.

4. Выложите перец в форму, залейте все куриный бульоном (чтобы он покрывал перец на 2-3 сантиметра). Закройте форму фольгой и выпекайте 30-45 минут до готовности перца. Он должен стать мягкий, если вы будете его прокалывать.

Рецепт фаршированного перца на Хэллоуин "Светильник Джека": видео

Пицца "Призраки"

Этот рецепт специально для тех, кто будет готовить для детей и вместе с ними. Он очень простой и одновременно будет интересным для ваших детей. Помните, призрак Каспера? А как насчет пиццы с призраками?

Рецепт пиццы на Хэллоуин с призраками

Ингредиенты:

- 8 булочек для бургеров

- 16 кусочков моцареллы

- маслины

- маринад из помидоров (можно заменить на любой любимый соус)

Приготовление:

1. Разрежьте булочки на половину. Каждую булочку покройте слоем маринада или соусом. Из кусочков моцареллы вырежьте "призраков". Вы можете использовать формочки или просто фигурку из бумаги.

2. Нарежьте мелко маслины – это будут глаза призраков. На каждую булочку выложите "призрак" и по кусочку маслин.

3. Запекайте в духовке 10-15 минут.

Рецепт пиццы на Хэллоуин с призраками: видео

Тыквенный пунш

Когда речь заходит о напитках, то первое, что приходит на ум – это шприцы с красным вином. Но это так банально! Главное в подаче напитков – опять же, их вид. А что может быть лучше тыквы и медленно вытекающий из неё дым? Если вы думаете, что это сложно повторить дома – то вы очень ошибается. Весь секрет – в сухом льду.

Рецепт тыквенного пунша на Хэллоуин

Ингредиенты:

- 750 мл рома

- стакан апельсинового сока

- стакан лимонного сока

- 1/2 чашки тыквенного пюре

- палочки корицы

- 1/2 стакана сахара

- 1/2 стакана воды

- гвоздика 6 шт

- звездочка аниса

- мускатный орех

Для подачи:

- сухой лед (килограмм такого льда стоит 30-40 гривен)

- большую тыкву

- кастрюля, которая поместится в тыкву

Сухой лед – это очень эффектная подача напитков

Совет: вам не обязательно готовить тыквенный пунш именно по этому рецпту. Вы можете приготовить ваш любимый напиток, он может быть и безалкогольным. Весь секрет –именно в подаче.

Приготовление:

1. Сначала приготовьте сироп. Поставьте кастрюлю на средний огонь и положите специи – корицу, гвоздику, анис и мускатный орех. Когда специи отдадут свой аромат – добавьте сахар и воду. Мешайте до того состояния, пока растворится сахар. Прокипятите 10 минут и процедите через сито и остудите до комнатной температуры.

2. Смешайте в большой миске ром, апельсиновый и лимонный соки, сироп и тыквенное пюре. Хорошо перемешайте и процедите через сито.

3. Возьмите большую тыкву, в который поместится ваша кастрюля (но между стенками тыквы и кастрюли должно быть небольшое пространство). Очистите среду тыквы, выложите внизу сухой лед. Поставьте кастрюлю.

Сухой лед можно в приобрести в магазинах, его цена – 30-40 грн за килограмм

4. Залейте напиток в кастрюлю. Перед подачей медленно заливайте горячую воду между стенками кастрюли, чтобы она попала на сухой лед. Именно это позволит создать эффект дыма. Чтобы эффект длился дольше – сухой лед нужно будет менять время от времени.

Леденцы с кровью вампира

Рецепт леденцов на Хэллоуин с кровью вампира

Ингредиенты (на 12 леденцов):

- 2 чашки сахара

- 4 ст.л кукурузного сиропа

- красный пищевой краситель

- палочки для леденцов

Приготовление:

1. В кастрюле перемешайте сахар, кукурузный сироп и 1/4 стакана воды и включите маленький огонь. Подождите пока сахар полностью растворится, при этом мешайте сироп.

2. Положите на противень бумагу для выпечки и разложите на нем палочки для леденцов. Массу для леденцов можно разливать в формочки или просто выкладывать ложкой на пергамент. В каждый леденец добавьте по две-три капли пищевого красителя. По желанию –можете нарисовать узоры зубочисткой. Когда масса начнет застывать – прикрепите к низу палочки.

3. Поставьте в холодильник до полного застывания.

Пончики-вампиры

Рецепт пончиков на Хэллоуин

Ингредиенты:

- 1 стакан кефира

- яйцо 1 шт

- 1 ч.л. соды

- сахар, соль

- растительное масло для жарки

- 1 стакан муки

Для подачи:

- черный шоколад

- белый шоколад

- красный краситель

- накладные зубы вампира (несъедобный ингредиент)

- накладные глаза или мини-конфеты M & M's

Приготовление:

1. Добавьте в кефир яйца, соль и сахар. Затем добавьте соду и ложку растительного масла. Просейте муку и хорошо перемешайте тесто, оно должно стать гладким и эластичным.

2. Поделите тесто пополам и раскатайте его скалкой. Высота – около половины сантиметра. Выдавите пончики – например большим стаканом и крышкой от бутылки. Размер крышки должно подходить под размер зубов. Дайте пончикам немного отдохнуть – 10-15 минут на доске, которая усыпана мукой.

3. Пожарьте пончики в большом количестве масла. В каждый пончик поместите зубы, сверху полейте черным шоколадом. А "кровь" сделайте из растопленного белого шоколада с красным пищевым красителем. Также наклейте глаза – советуем их сделать с мини-конфет M&M's.

