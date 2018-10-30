Празднуете ли вы Хэллоуин в Украине?
Хэллоуин в 2018 отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В Украину этот праздник пришел, в частности, из США и с каждым годом становится все популярнее.
Кое-кто считает, что Хэллоуин не надо отмечать в Украине, ведь это не наши обычаи. Другие же наоборот – охотно перенимают западные традиции.
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Источник: 24 Канал
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