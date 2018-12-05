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      Хэмилтон признан лучшим гонщиком Формулы-1 в 2018 году

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      Льюис Хэмилтон - лучший гонщик Формулы-1 в 2018 году
      Льюис Хэмилтон - лучший гонщик Формулы-1 в 2018 году

      Льюис Хэмилтон возглавил десятку лучших гонщиков Формулы-1 2018 года рейтинга Autosport за голосованием руководителей команд.

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      Британцу отдали 218 очков, в то время как у его ближайшего преследователя, Макса Ферстаппена, оказалось всего 139 баллов. Третье место по итогам голосования занял Себастьян Феттель, а четвертое – Фернандо Алонсо. В десятку лучших также попали Даниэль Риккардо, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Валттери Боттас, Эстебан Викон и Нико Хюлькенберг.

      Очки присваивались по системе начисления баллов в Формуле-1 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1), после чего определился общий победитель.

      Отметим, что в голосовании принимали участие: Тото Вольфф (Mercedes), Кристиан Хорнер (Red Bull), Сириль Абитбуль (Renault), Гюнтер Штайнер (Haas), Зак Браун (McLaren), Отмар Сафнауер (Racing Point), Фредерик Вассьор (Sauber ), Франц Тост (Toro Rosso) Клэр Уильямс (Williams).

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      Теги: Себастьян Феттель Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон Формула-1 Спорт
      Источник: 24 Канал
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