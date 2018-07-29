Хэмилтон уверенно победил на Гран-при Венгрии и увеличил отрыв от Феттеля на 24 очка

29 июля состоялась гонка Гран-при Венгрии. По итогам 70 кругов лучшее время показал Льюис Хэмилтон из Mercedes.

На трассе Хунгароринг британец смог правильно выстроить гонку и избежать прямой контактной борьбы с Себастьяном Феттелем, который стал вторым. Тройку лидеров замкнул еще один гонщик Ferrari Кими Райкконен.

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Отдельно стоит отметить прорыв Даниэля Риккардо из Red Bull, который начинал этап с 12 места. Проиграв на старте еще несколько позиций, австралиец сумел прорваться на четвертое место, обойдя на последних кругах Боттаса.

Благодаря этой победе Хэмилтон укрепил свое лидерство в общем зачете и теперь имеет в своем активе 213 баллов, в то время как его главный соперник Феттель – 189. Единственным пилотом, который еще ни разу не финишировал в очковой зоне остается россиянин из Williams Сергей Сироткин.

Результаты гран-при Венгрии

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