Хью Джекман рассказал, почему больше не хочет играть Росомаху

49-летний актер Хью Джекман рассказал, что скоро стартуют съемки новых "Людей Икс", но на этот раз без его участия.

Голливудский актер в очередной раз сообщил, что он уже морально устал от роли Росомахи.

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"Мне кажется, что ни в одном фильме "Людей Икс" характер этого персонажа так и не был раскрыт", – отметил актер.

По словам инсайдеров, продюсеры фантастической саги хотят "омолодить" Росомаху и рассматривают на его роль сына Клинта Иствуда – 32-летнего Скотта Иствуда. В фильмографии актера такие фильмы, как "Форсаж-8", "Отряд самоубийц" и "Тихоокеанский рубеж 2".

Напомним, Джекман играл Росомаху на протяжении 17 лет – роль супергероя принесла актеру мировую славу. За эти годы он снялся в 7 фильмах, а в 2017 году вышла последняя картина про Росомаху – "Логан". После этого Джекман решил отказаться от роли культового героя.