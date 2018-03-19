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Хью Джекман рассказал, почему больше не хочет играть Росомаху

51 Читати новину українською
Хью Джекман рассказал, почему больше не хочет играть Росомаху
Хью Джекман рассказал, почему больше не хочет играть Росомаху / Фото из открытых источников

49-летний актер Хью Джекман рассказал, что скоро стартуют съемки новых "Людей Икс", но на этот раз без его участия.

Голливудский актер в очередной раз сообщил, что он уже морально устал от роли Росомахи.

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"Мне кажется, что ни в одном фильме "Людей Икс" характер этого персонажа так и не был раскрыт", – отметил актер.

По словам инсайдеров, продюсеры фантастической саги хотят "омолодить" Росомаху и рассматривают на его роль сына Клинта Иствуда – 32-летнего Скотта Иствуда. В фильмографии актера такие фильмы, как "Форсаж-8", "Отряд самоубийц" и "Тихоокеанский рубеж 2".

Напомним, Джекман играл Росомаху на протяжении 17 лет – роль супергероя принесла актеру мировую славу. За эти годы он снялся в 7 фильмах, а в 2017 году вышла последняя картина про Росомаху – "Логан". После этого Джекман решил отказаться от роли культового героя.

Теги: LifeStyle Кино Хью Джекман Голливуд
Источник: Elle
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