Хью Грант впервые женится

Известный британский актер Хью Грант в возрасте 57 лет женится на матерью своих детей Анне Эберштейн.

Как пишет издание Sky News, сообщение о браке знаменитости размещено в регистрационном офисе Кенсингтон и Челси (Chelsea Old Town Hall) в Лондоне.

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Уже длительное время 57-летний актер находится в отношениях со шведским телепродюсером Анной Эберштейн. В марте 2018-го у пары родился третий совместный ребенок.

До этого они вместе воспитывали 6-летнего сына и 2-летнюю дочь.



Хью Грант и Анна Эберштейн имеют трех общих детей

Всего у актера пятеро детей – еще двух ему родила актриса китайского происхождения Тинглан Хонг.

Хью Грант известен широкой публике своими ролями в фильмах "Четыре свадьбы и одни похороны", "Ноттинг-Хилл", "Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь".