"Хюндаи" вновь начали ломаться: пострадали пассажиры поезда Киев – Харьков
Под Харьковом на станции Люботин вышел из строя поезд Hyundai Rotem. Этот поезд имеет номер 726 и ехал он из Киева в Харьков. Инцидент произошел в ночь на вторник, 21 июля.
Что известно о поломке Интерсити возле Харькова
Об инциденте сообщила пресс-служба Укрзализныци. Об этом государственный перевозчик написал в телеграме.
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В заметке говорится, что пассажиры этого рейса все же добрались до станции назначения. Правда, сделали это с опозданием на 2 часа. Их туда доставили с помощью еще одного локомотива.
"Укрзализныця просит прощения за временные неудобства", – добавили в компании.
Сейчас специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда.
Что этому предшествовало
- Поезда Hyundai Украина закупила под Евро-2012. Они осуществляют межрегиональные перевозки в формате "Интерсити+".
- Сначала поезда часто ломались зимой. Но в феврале 2014 года все 10 поездов Hyundai сняли с эксплуатации для проведения техосмотра в связи с выявленными неисправностями кузова и несущей конструкции вагонов (включая трещины в стенах).
- В конце концов их модернизировали и вернули на рейсы того же года.
- Билет в поезде Киев – Харьков стоит: I класс – 876 гривен, II класс – 375 гривен.
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