Под Харьковом сломался поезд Hyundai, следовавший из Киева: рейс задержали на 2 часа / 24 канал

Под Харьковом на станции Люботин вышел из строя поезд Hyundai Rotem. Этот поезд имеет номер 726 и ехал он из Киева в Харьков. Инцидент произошел в ночь на вторник, 21 июля.