ХК "Донбасс" одержал вторую победу на предсезонном турнире в Беларуси

Уступая в первом периоде, дончане вырвали победу в жлобинского "Металлурга".

Поединок стал для дончан четвертым на предсезонном турнире в Беларуси. Этот матч "Донбасс" провел на номинально "домашней" арене, на которой чемпион Украины принимал жлобинский "Металлург".

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Поединок начался для дончан не очень приятно – на шестой минуте первого периода гости поразили ворота Богдана Дьяченко, открыв таким образом счет. Но еще до первой сирены донецкий клуб смог нанести ответный удар "Металлургу" и сравнять счет благодаря точному броску Ильи Смирнова.

Вторая двадцатиминутка подарила болельщикам гораздо больше заброшенных шайб и ярких моментов. Уже на старте второго периода "Донбассу" удалось выйти вперед – Юрий Сильницкий отправил игровой снаряд в ворота жлобинского "Металлурга". Однако, ответ от гостей последовал незамедлительно, и "Металлург" во второй раз сравнял цифры на табло.

К концу второго отрезка поединка дончане поразили ворота противника еще дважды – результативными бросками отметились Андрей Денискин и Владислав Луговой, установив счет 4:2.

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В заключительном периоде поединка гости сократили отставание до минимальных 4:3, но дончане уверенно шли вперед, снова увеличив разрыв между командами, – Илья Смирнов оформил дубль и сделал преимущество комфортным для своей команды. А решающую точку в поединке установил Владимир Чердак, отправив шайбу в пустые ворота "Металлурга".

Таким образом действующий чемпион Украины одержал свою вторую победу на предсезонном турнире в Беларуси. До этого дончане уступили "Неману" и минской "Юности", а в серии послематчевых бросков обыграли "Гомель".

Донбасс – Металлург 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 Кунцевич (Самохин), 6:12, 1:1 Смирнов (Денискин, Лялька), 18:58, 2:1 Сильницкий (Кузьмик, Коренчук – больш.), 20:59, 2:2, 25 до:15, 3:2 Денискин (Смирнов, Лялька), 29:47, 4:2 Луговой (Костиков), 39:02, 4:3 Черевач (Пастухов), 44:03, 5:3 Смирнов (Денискин, Лялька), 52:27, 6:3 Чердак (Коренчук, Кузьмик), 59:59.

Свой следующий поединок на Кубке Салея донецкий клуб сыграет уже во вторник, 15 августа, против солигорского "Шахтера".

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