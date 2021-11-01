Хлеб с "сюрпризом": в Одессе женщина обнаружила в выпечке кусок резины
1 ноября 2021 , 15:19Читати новину українською
Источник:телеграм "Компас Одесса"
На Марсельской одесситка купила в супермаркете хлеб. Там она нашла желтую резину по меньшей мере в трех кусках выпечки.
В сети опубликовали видео, на котором женщина показывает порезанный хлеб с резиной. Об инциденте стало известно 1 ноября.
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Непонятная резина
Хлеб с резиной купили в супермаркете. Однако в каком именно женщина не рассказывает. Известно, что изготовителем выпечки является компания "Новое дело".
На записи видно, что резина большая, ведь она распространилась как минимум на 3 куска. В комментариях люди предполагают, что это могут быть перчатки, в которых пекари готовили хлеб.
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