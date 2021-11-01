Хлеб с "сюрпризом": в Одессе женщина обнаружила в выпечке кусок резины

На Марсельской одесситка купила в супермаркете хлеб. Там она нашла желтую резину по меньшей мере в трех кусках выпечки.

В сети опубликовали видео, на котором женщина показывает порезанный хлеб с резиной. Об инциденте стало известно 1 ноября.

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Непонятная резина

Хлеб с резиной купили в супермаркете. Однако в каком именно женщина не рассказывает. Известно, что изготовителем выпечки является компания "Новое дело".

На записи видно, что резина большая, ведь она распространилась как минимум на 3 куска. В комментариях люди предполагают, что это могут быть перчатки, в которых пекари готовили хлеб.

Одесситка купила хлеб с резиной: видео

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