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      "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади

      Честная политика 162 Читати новину українською

      Президент Петро Порошенко максимально відкладає висунення в президенти. Причина не в тому, що він вагається, йти чи не йти на вибори. Його мета – максимально використати тему отримання Томосу Православною церквою України.

      Порошенко відкладає висунення в президенти, щоб не чути звинувачень, що він експлуатує святе для багатьох українців питання для банального "передвиборчого базару". Ймовірно, що чинний президент буде висунутий на другий термін на початку лютого, коли більшість його конкурентів уже вестимуть кампанію.

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      Тур Порошенка з Томосом відбувається переважно містами правобережної України, де мешкають більш набожні люди: зі стамбульською грамотою він вже побував у Вінниці, Рівному та Луцьку, по дорозі зупиняючись у менших містах – Борисполі, Ківерцях або Рожищі.

      Крім того, уся країна завішана білбордами в стилістиці виборчої кампанії Порошенка "Томос для України", де президента зображено поряд з митрополитом Епіфанієм, який, як з'ясувалося, дав згоду на використання свого обличчя, але лише до офіційного висунення чинного президента на другий термін.

      Передвиборча агітація Порошенка
      Білборди з Петром Порошенком та митрополитом Епіфанієм

      Таким чином, чим довше Порошенко вестиме агітацію за себе без оголошення про балотування, тим більше він може прикриватися ім'ям верховного керівника Православної церкви України.

      Використання теми автокефалії у виборчій кампанії змінило риторику Порошенка. Бізнесмен, який раніше виступав за боротьбу з корупцією, обіцяв курс по 10 гривень та зупинити війну, тепер схожий на "проповідника". Це дуже нагадує перевтілення, які траплялися й з колишнім соратником Порошенка по "Солідарності", корумпованим екс-мером Києва Леонідом Черновецьким.

      Перед виборами Черновецький теж включав риторику "пастора", щоб уникати відповідей на незручні запитання. Тому не варто дивуватися, якщо наприкінці туру Порошенко буде намагатися зціляти Томосом або виганяти демонів.

      При чому цікаво, що нещодавно Порошенко був прихильний до зовсім іншої церкви – Московської. Так, коли 10 років тому він був оголошений російською владою невиїзним до Росії, Порошенко дуже переймався, адже це несло загрозу для його кондитерської фабрики в Липецьку. Тому він звернувся по допомогу до церковних лідерів, та позбутися статусу неблагонадійного для Росії він зміг тільки за допомогою листів Московського патріархату.

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      Окрім цинічного підпорядкування церковної перемоги своєму бажанню зберегти владу, Порошенко не соромиться використовувати адміністративний ресурс. Так, під час перебування Порошенка на Волині, місцева преса повідомляла про сотні людей, яких за розпорядженням губернатора області, екс-міліціонера Олександра Савченка звозили з районів.

      Для цього навіть використовували шкільні автобуси, а щоб приховати цей факт, людей висаджували не в центрі міста, де була запланована зустріч із гарантом. Власне, таким же способом бюджетників звозили до Києва під час урочистостей з нагоди автокефалії.

      Томос-тур на Волині
      Автобуси, якими людей організовано звозили та відвозили з Луцька//Фото: ОПОРА

      Така поведінка Порошенка – це чергове сальто в його політичній кар'єрі, адже зовсім нещодавно він прагнув перенести вибори та вимагав воєнного стану. До речі, в запланованому тоді сценарії він мав тривати аж до кінця січня. Тобто в теперішні дні, коли Порошенко безтурботно подорожує Україною, все ще мав бути особливий режим.

      Намагаючись уникнути неприємних асоціацій з провалом мирного врегулювання конфлікту на Сході, Порошенко вже договорився до того, що вважає отримання Томосу не меншим завоюванням, ніж воєнну перемогу на фронті.

      Томос – це одна з так званих "фішок Порошенка", які в одному з інтерв'ю в листопаді 2018-го обіцяв його найближчий соратник й "смотрящий" за державними потоками Ігор Кононенко.

      Ігор Кононенко
      Ігор Кононенко – перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенка"

      Іншою фішкою може стати банальний підкуп виборців, коли з березня субсидії будуть видаватися людям навіть не у вигляді переказів на спецрахунки, а банальної готівки. Враховуючи, що в країні близько чотирьох мільйонів отримувачів субсидій, щомісяця українці отримуватимуть шість мільярдів гривень готівки.

      На масовому ринку Порошенко діє за принципом "хліба та видовищ": субсидія у вигляді кешу та вистави з Томосом по країні. Єдина аудиторія, до якої Порошенко не може достукатися з цим примітивним набором політичних трюків, це інтернет-активні інтелектуали.

      Але для них у Порошенка є "порохоботи", проплачені експерти та навіть спеціальні сайти, які у своєму виборчому угарі дописалися до того, що віднесли до переліку досягнень влади Порошенка стрімку трудову міграцію заробітчан в Європі. Мовляв, це створює постійний потік твердої валюти в Україну. Тільки при цьому вони не кажуть, що люди їдуть з України через відсутність роботи або гідної оплати праці.

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      Нещадним використанням релігійності співгромадян Порошенко нагадує Януковича, який також перед виборами возив "святі мощі" Україною. Тому зміна влади – це питання не лише матеріального добробуту, але й встановлення в Україні моралі в політиці, коли заборонені теми не будуть використовувати заради збереження влади корумпованими лідерами.

      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Блок Петра Порошенко Видеоблоги Епифаний Томос Петр Порошенко Игорь Кононенко Честная политика Религия Новости Луцка
      Источник: 24 канал
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