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      Хлои Кардашян очаровала нежным снимком с 6-месячной дочерью

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      Хлои Кардашян
      Хлои Кардашян / GettyImages

      Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Хлои часто рассказывает поклонникам в социальных сетях о своем материнстве. 34-летняя светская львица воспитывает 6-месячную девочку Тру, которую родила от баскетболиста Тристана Томсона.

      Новое фото с малышом Хлои опубликовала на своей странице в Instagram.

      Читайте также: Парень Хлои Кардашян сделал странный подарок на день рождения после измены: видео

      Звезда реалити-шоу позирует с маленькой дочкой на руках в Индонезии на острове Бали.

      "В своей жизни я не верю, что когда-нибудь увижу закат солнца лучше, чем этот, я наблюдала на Бали. Спасибо за воспоминания, которые мы с Тру создаем", – прокомментировала свой снимок Хлои.

      Семейный снимок растрогал поклонников звездной семейки.

      "Дети – благословение, она заставляют смотреть тебя смотреть на все вещи иначе", "Тру так быстро растет", "Это фото действительно идеальное", – пишут пользователи в сети.


      Хлои Кардашян с дочерью Тру/Instagram


      Дочь Хлои Кардашян Тру/Instagram


      Дочь Хлои Кардашян Тру/Instagram

      Напомним, что 12 апреля Хлои Кардашян впервые стала мамой. Роды звезды были преждевременными. Вероятно, причиной этого стало появление в СМИ кадров, на которых ее любимый Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашян с сотрудницей стриптиз-клуба. На видео, опубликованном в сети, видно, что баскетболист развлекался с незнакомками и горячо целовал их. На время измены Хлои Кардашян была на 3 месяце беременности.

      Знаменитые родственники актрисы сначала не комментировали резонансный скандал. Однако впоследствии Ким Кардашян рассказала, что ее сестра Хлои проплакала всю ночь после обнародования новостей об измене ее мужа. В то же время родственники, которые с первого дня знакомства с Тристаном Томпсоном были против их отношений, никогда не простят баскетболисту этой измены. Об этом рассказывали инсайдеры.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Звездные мамы LifeStyle
      Источник: 24 канал
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