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Хлои Кардашян открыла тайну имени своей дочери Тру

68 Читати новину українською
Хлои Кардашян
Хлои Кардашян / Фото из открытых источников

Светская львица и звезда реалити-шоу о "Семействе Кардашян" Хлои Кардашян призналась, почему же решила назвать свою одномесячную дочь необычным именем Тру.

Звезда на своем официальном сайте рассказала, кто предложил дать ее дочери такое необычное имя. Ранее фанаты догадывались, что после новостей о многочисленных изменах любимого Хлои – баскетболиста Тристана Томпсона, звездная мама решила дать символическое имя совместной дочери Тру (в переводе с английского – "правда").

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Однако причина оказалась совсем другой. Как стало известного, такое необычное имя было придумано еще до того, как 33-летняя Кардашян узнала об изменах своего любимого Тристана. Идею дать дочери имя Тру предложила бабушка Хлои – Мэри Джо Кэмпбелл.

Она предложила это имя. Так звали моего прадеда, а еще это второе имя моего дедушки! А я думала почему-то всю беременность о нем. Это какая-то магия. Я хочу скорее вернуться в Лос-Анджелес, чтобы Тру скорее познакомилась со своей прабабушкой,
– поделилась Хлои.

Что интересно, об истории имени дочери Хлои ранее также рассказывала мать звезды – Крис Дженнер.

"Я рада приветствовать свою драгоценную внучку. Веселый факт: имя моего дедушки со стороны отца было Тру Отис Хагтон, имя моего отца было Роберт Тру Хагтон. Поэтому я очень счастлива, что Хлои назвала дочь именем Тру", – говорилось в заметке Крис в Instagram.

 

Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлои Кардашьян стали родителями 12 апреля. Тру появилась на свет раньше срока, так как у Кардашян начались преждевременные роды на фоне измен Тристана.

Теги: LifeStyle Дети
Источник: 24 Канал
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