Хлои Кардашян показала стильную дочь в 5 месяцев: фото
34-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Хлои имеет много поклонников и поклонниц своего стиля. Теперь счастливая мама начинает трендово одевать свою пятимесячного дочь.
Хлои опубликовала новые снимки Тру на своей странице в Instagram.
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Звезда также обозначила на фото знаменитых супружество Крисси Тейгена и Джон Ледженд, которые играли с малышом.
Заметим, что Тру одета в total black: черный комбинезон, платок на волосах и солнцезащитные очки.
"Я и моя девочка", – прокомментировала снимок в Instagram Хлои.
Дочь Хлои Кардашян / Instagram
Дочь Хлои Кардашян / Instagram
Дочь Хлои Кардашян / Instagram
Дочь Хлои Кардашян / Instagram
Источник: 24 Канал
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