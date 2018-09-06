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Хлои Кардашян показала стильную дочь в 5 месяцев: фото

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Хлои Кардашян и дочь Тру
Хлои Кардашян и дочь Тру / Instagram

34-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Хлои имеет много поклонников и поклонниц своего стиля. Теперь счастливая мама начинает трендово одевать свою пятимесячного дочь.

Хлои опубликовала новые снимки Тру на своей странице в Instagram.

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Звезда также обозначила на фото знаменитых супружество Крисси Тейгена и Джон Ледженд, которые играли с малышом.

Заметим, что Тру одета в total black: черный комбинезон, платок на волосах и солнцезащитные очки.

"Я и моя девочка", – прокомментировала снимок в Instagram Хлои.


Дочь Хлои Кардашян / Instagram


Дочь Хлои Кардашян / Instagram


Дочь Хлои Кардашян / Instagram


Дочь Хлои Кардашян / Instagram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 

Теги: LifeStyle Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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