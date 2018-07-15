Хлои Кардашян показала волшебные фото трехмесячной дочери

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Хлои Кардашян показала поклонникам забавные снимки своей дочери Тру.

Светская львица опубликовала фото на своей странице в Instagram.

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Хлои Кардашян распространила две фотографии трехмесячной Тру, одетую в белое платье и детскую шляпку. Сначала девочка зевает, после чего забавно смотрит в камеру.



Тру Томпсон, дочь Хлои Кардашян



Тру Томпсон, дочь Хлои Кардашян

Напомним, что 12 апреля Хлои Кардашян впервые стала мамой. Роды звезды были преждевременными. Вероятно, причиной этого стало появление в СМИ кадров, на которых ее любимый Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашян с сотрудницей стриптиз-клуба. На видео, опубликованном в сети, видно, что баскетболист развлекался с незнакомками и горячо целовал их. На время измены Хлои Кардашян была на 3 месяце беременности.



Знаменитые родственники актрисы сначала не комментировали резонансного скандала. Однако впоследствии Ким Кардашян рассказала, что ее сестра Хлои проплакала всю ночь после обнародования новостей об измене ее мужа. В то же время родственники, которые с первого дня знакомства с Тристаном Томпсоном были против их отношений, никогда не простят баскетболисту этой измены. Об этом рассказывали инсайдеры.