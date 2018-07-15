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Хлои Кардашян показала волшебные фото трехмесячной дочери

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Хлои Кардашян и дочь Тру
Хлои Кардашян и дочь Тру / Колаж 24 канал

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Хлои Кардашян показала поклонникам забавные снимки своей дочери Тру.

Светская львица опубликовала фото на своей странице в Instagram.

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Хлои Кардашян распространила две фотографии трехмесячной Тру, одетую в белое платье и детскую шляпку. Сначала девочка зевает, после чего забавно смотрит в камеру.

тру томпсон
Тру Томпсон, дочь Хлои Кардашян

тру томпсон
Тру Томпсон, дочь Хлои Кардашян

Напомним, что 12 апреля Хлои Кардашян впервые стала мамой. Роды звезды были преждевременными. Вероятно, причиной этого стало появление в СМИ кадров, на которых ее любимый Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашян с сотрудницей стриптиз-клуба. На видео, опубликованном в сети, видно, что баскетболист развлекался с незнакомками и горячо целовал их. На время измены Хлои Кардашян была на 3 месяце беременности.

Знаменитые родственники актрисы сначала не комментировали резонансного скандала. Однако впоследствии Ким Кардашян рассказала, что ее сестра Хлои проплакала всю ночь после обнародования новостей об измене ее мужа. В то же время родственники, которые с первого дня знакомства с Тристаном Томпсоном были против их отношений, никогда не простят баскетболисту этой измены. Об этом рассказывали инсайдеры.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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