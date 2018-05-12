Хлои Кардашян впервые показала свою новорожденную дочку: волшебное видео

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашян наслаждается материнством. До сих пор актриса скрывала лицо дочери Тру, однако на первый месяц от дня рождения, знаменитость решила показать милые кадры с девочкой.

Несмотря на то, что преждевременное появление первенца Хлои Кардашян было связано с громким скандалом, звезда все же продолжила жить вместе со своим возлюбленным – баскетболистом Тристаном Томпсоном. Актриса отказалась комментировать измену мужа, полностью посвятив себя материнству.

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До сих пор звезда оберегала дочку Тру от излишнего внимания поклонников, однако на 1 месяц ее жизни решила сделать милое видео. На кадрах, опубликованных в Instagram-странице Хлои Кардашян, младенец лежит на руке звездной мамы, покачивая головой в стороны. Девочка одета в бело-розовую одежду. Тру мило смотрит в камеру и приоткрывает ротик.

Счастливый первый месяц с Тру,

– подписала видео Хлои Кардашян.

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian) 12 Тра 2018 р. о 5:37 PDT

Напомним, что 12 апреля Хлои Кардашян впервые стала мамой. Роды звезды были преждевременными. Вероятно, причиной этого стало появление в СМИ кадров, на которых ее возлюбленный Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашян с работницей стриптиз-клуба. На видео, опубликованном в сети, видно, что баскетболист развлекался с незнакомками и горячо целовал их. На время измены Хлои Кардашян была на 3 месяце беременности.

Знаменитые родственники актрисы сначала не комментировали резонансного скандала. Однако впоследствии Ким Кардашян рассказала, что ее сестра Хлои проплакала всю ночь после обнародования новостей об измене ее мужа. В то же время родственники, которые с первого дня знакомства с Тристаном Томпсоном были против их отношений, никогда не простят баскетболисту этой измены. Об этом рассказывали инсайдеры.