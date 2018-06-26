Хлои Кардашян впервые прокомментировала измену ее возлюбленного Тристана Томпсона
Светская львица Хлои Кардашян за последние месяцы пережила немало боли. На 9 месяце беременности звезда узнала о многочисленных изменах ее жениха – баскетболиста Тристана Томпсона. Только сейчас женщина решила дать свой первый ответ на вопросы поклонников.
На ее Twitter-странице одна поклонница выразила свое восхищение и одновременно недовольство звездной мамочкой: "Я обожаю Хлои Кардашян, переживаю за нее и разочарована тем, что она осталась с этим Тристаном. На словах она восхваляет женщин, имеющих высокую самооценку и способных уйти. Она лицемірка".
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Сестра Ким Кардашян, долго не думая, ответила на такой осуждение и тем самым прокомментировала ситуацию, которая уже несколько месяцев волнует тысячи фанатов.
Не совсем так. Вы не знаете, что происходит у нас дома, и какие силы нужны для восстановления и дальнейшей жизни. Я горжусь своей силой. Ценю ваше мнение,
– ответила Кардашян.
Напомним, что в апреле Хлои Кардашян узнала об изменах Тристана Томпсона из фотографий папарацци в СМИ. Тогда она находилась на 9 месяце беременности и из-за ужасных новостях у нее начались преждевременные роды.
Впоследствии стало известно, что в момент рождения девочки по имени Тру с Хлои находился и ее бойфренд-предатель. Женщина решила не разрывать отношения с партнером ради их первенца и через некоторое время снова стала с ним появляться на публике, из-за, по сообщениям инсайдеров, очень переживала.