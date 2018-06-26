Хлои Кардашян впервые прокомментировала измену ее возлюбленного Тристана Томпсона

Светская львица Хлои Кардашян за последние месяцы пережила немало боли. На 9 месяце беременности звезда узнала о многочисленных изменах ее жениха – баскетболиста Тристана Томпсона. Только сейчас женщина решила дать свой первый ответ на вопросы поклонников.

На ее Twitter-странице одна поклонница выразила свое восхищение и одновременно недовольство звездной мамочкой: "Я обожаю Хлои Кардашян, переживаю за нее и разочарована тем, что она осталась с этим Тристаном. На словах она восхваляет женщин, имеющих высокую самооценку и способных уйти. Она лицемірка".

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Сестра Ким Кардашян, долго не думая, ответила на такой осуждение и тем самым прокомментировала ситуацию, которая уже несколько месяцев волнует тысячи фанатов.

Не совсем так. Вы не знаете, что происходит у нас дома, и какие силы нужны для восстановления и дальнейшей жизни. Я горжусь своей силой. Ценю ваше мнение,

– ответила Кардашян.

Not exactly Queen Persia, you have no knowledge of what goes on in our household or the enormous rebuilding this takes to even coexist. I’m proud of my strength. I appreciate your opinion and I hope you hold that same opinion to everyone else who has stayed in situations. — Khloé (@khloekardashian) 25 червня 2018 р.

Напомним, что в апреле Хлои Кардашян узнала об изменах Тристана Томпсона из фотографий папарацци в СМИ. Тогда она находилась на 9 месяце беременности и из-за ужасных новостях у нее начались преждевременные роды.

Впоследствии стало известно, что в момент рождения девочки по имени Тру с Хлои находился и ее бойфренд-предатель. Женщина решила не разрывать отношения с партнером ради их первенца и через некоторое время снова стала с ним появляться на публике, из-за, по сообщениям инсайдеров, очень переживала.