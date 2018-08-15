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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Хлоя Кардашян похвасталась пышными ягодицами на отдыхе: фото

133 Читати новину українською
Хлоя Кардашян
Хлоя Кардашян / Фото из Іnstagram

В апреле звезда реалити-шоу Хлоя Кардашян впервые стала мамой. С тех пор она заметно похудела, хотя, по ее словам, это было непросто.

Недавно телезвезда отправилась на мексиканский курорт Пуэрто-Вальярта, где папарацци удалось сделать фото молодой мамы. На снимках Кардашян в купальнике продемонстрировала стройную талию и пышные ягодицы.

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Хлоя Кардашян

Ранее Хлоя призналась, что вернуться к тренировкам после родов было непросто.

"В первый день я не могла выполнить ни одного упражнения. У меня была ужасная одышка. Ощущения совсем другие. Я чувствовала себя беспомощной", –  поделилась она при запуске ее новой коллекции одежды бренда Good American.

Хлоя Кардашян отдыхала с бойфрендом, от которого родила дочь

Хлоя отдыхала вместе с бойфрендом Тристаном Томпсоном и сестрой Кендалл Дженнер.

Хлоя Кардашян была в компании сестры Кендалл Дженнер и друзей

Теги: LifeStyle
Источник: Daily Mail
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