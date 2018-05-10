Хлоя Морец нашла замену Бруклину Бекхэму: фото

21-летняя американская актриса Хлоя Морец посетила бейсбольный матч с новым бойфрендом, – актером Алексом Роу. Похоже, слухи о разрыве отношений Хлои и Бруклина Бекхэма оправдались.

На фан-странице актрисы появились новые фотографии, где счастливая Хлоя проводит время с Алексом на трибунах стадиона. Что интересно, сама же актриса опубликовала в Instagram Stories фото, где держит в руках бейсбольный мячик, – на одном из ее пальцев можно разглядеть обручальное кольцо.

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Поэтому, можно предположить, что Хлоя не только нашла новую любовь, но и скоро может стать женой 27-летнего актера.

Допис, поширений CHLOË MORETZ - FAN (@princess_chloegmoretz) 9 Тра 2018 р. о 4:27 PDT

Хлоя Морец засветила в сети возможное обручальное кольцо

Сама же новоиспеченная пара сыграла вместе в главных ролях в ленте "Пятая волна".



Алекс Роу и Хлоя Морец у фильме "Пятая волна"

Напомним, что в СМИ появились фотографии, на которых старший сын Виктории Бекхэм целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. Но о разрыве отношений ни Морец, ни Бруклин так и не объявляли.