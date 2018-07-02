19:34
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
14°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, 1 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Хлоя Морец стала лицом новой линии косметики: нежные фото

45 Читати новину українською
Хлоя Морец для "Bare Skin project"
Хлоя Морец для "Bare Skin project" / www.sk-ii.com/bareskin.html

21-летняя американская актриса Хлоя Морец, которая несколько месяцев назад рассталась со своим бойфрендом Бруклином Бекхэмом, снялась в чувственном кампейне новой линии косметики от Bare Skin.

На фотографиях и в видеоролике Хлоя предстала в чувственном амплуа без косметики, примерив несколько образов пастельных цветов. Фотосъемка происходила в квартире многоэтажки, где можно было увидеть красивую панораму города.

Читайте также: Хлоя Морец впервые появилась на публике после расставания с Бруклином Бекхэмом

"Незабываемые впечатления от съемки #BareSkinProject. Я не могу дождаться, когда вы примете участие в #BareSkinProject. Такая гордая и довольная этой рекламной кампанией", – прокомментировала видеоролик Хлоя в своем Instagram.

Хлоя Морец для "Bare Skin project"

В новой рекламной компании в "Bare Skin project" Хлоя демонстрировала средство для очищения лица "Facial treatment essence". Стоит добавить, поклонники Морец подчеркнули, что актриса идеально подошла для кампейна средства, поскольку у нее великолепная кожа и приятные черты лица. Стоит добавить, что цена нового продукта для лица составляет от 99 до 299 долларов за единицу.

 

Напомним, по данным западных СМИ, 19-летний Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на 21-летней Хлои Морец, как весной в СМИ появились фотографии, на которых парень целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. О разрыве отношений ни Морец, ни Бруклин так и не объявляли. Но уже в мае актрису заметили в компании нового парня – актера Алекса Роу.

Теги: LifeStyle Красота Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как быстро приготовить вкусную еду
сегодня, 19:00 Как быстро приготовить вкусную еду
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук