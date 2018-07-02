Хлоя Морец стала лицом новой линии косметики: нежные фото

21-летняя американская актриса Хлоя Морец, которая несколько месяцев назад рассталась со своим бойфрендом Бруклином Бекхэмом, снялась в чувственном кампейне новой линии косметики от Bare Skin.

На фотографиях и в видеоролике Хлоя предстала в чувственном амплуа без косметики, примерив несколько образов пастельных цветов. Фотосъемка происходила в квартире многоэтажки, где можно было увидеть красивую панораму города.

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"Незабываемые впечатления от съемки #BareSkinProject. Я не могу дождаться, когда вы примете участие в #BareSkinProject. Такая гордая и довольная этой рекламной кампанией", – прокомментировала видеоролик Хлоя в своем Instagram.

Хлоя Морец для "Bare Skin project"

В новой рекламной компании в "Bare Skin project" Хлоя демонстрировала средство для очищения лица "Facial treatment essence". Стоит добавить, поклонники Морец подчеркнули, что актриса идеально подошла для кампейна средства, поскольку у нее великолепная кожа и приятные черты лица. Стоит добавить, что цена нового продукта для лица составляет от 99 до 299 долларов за единицу.

Напомним, по данным западных СМИ, 19-летний Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на 21-летней Хлои Морец, как весной в СМИ появились фотографии, на которых парень целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. О разрыве отношений ни Морец, ни Бруклин так и не объявляли. Но уже в мае актрису заметили в компании нового парня – актера Алекса Роу.